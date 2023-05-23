《玩命關頭X》史詩級女女打鬥！蜜雪兒「拳拳到肉」爆打莎莉賽隆
動作鉅片《玩命關頭X》上映後全球票房總計橫掃3.19億美金（約新台幣97.8億）！莉蒂（蜜雪兒羅德里奎茲飾）擁有高超的打鬥技巧，更是一個能夠對抗任何人的勇猛戰士，她在片中有一場和賽芙（莎莉賽隆飾）的超精采打鬥戲。馮迪索說：「她們都知道把那場拳拳到肉的打鬥戲拍得完全到位有多重要，而且她們之間的正面對決在《玩命關頭8》就埋下了伏筆。這是全球影迷從2017年就開始期待的史詩級打鬥戲！」
記者黃雅琪/綜合報導
蜜雪兒羅德里奎茲和莎莉賽隆在拍攝這場打鬥戲的時候，下手絲毫不留情。「我們之間的打鬥戲幾乎都是來真的，我們揮出的每一拳都差一點點就真的打到對方。」蜜雪兒說：「我們都有同樣的想法，那就是『我們都能夠親自上陣做出這些高難度的打鬥動作，所以應該做到什麼地步？』我很喜歡把我們之間的打鬥動作推到最極致，而且莎莉也真的很能打，她超會打拐子，身手真的很俐落，而且動作流暢，所以我才會這麼喜歡她。她是那種會讓自己重重摔在地上或是用力把頭撞到牆上的敬業演員，我們真的是合作無間，因為我們都想要把這場打鬥戲演得超逼真。」
莎莉賽隆說：「拍攝那場打鬥戲真是一次超現實的經驗，因為我一直在想『我等不及要看到莉蒂爆打賽芙的樣子。』然後我突然又想說『噢，不對，等等，她爆打的人是我耶！』我真的超期待看到那場戲，因為莉蒂是一個很棒的角色，這些年來我都很喜歡在大銀幕上看到她，她才是真正的女性狠角色，而且蜜雪兒只要演出任何動作戲都會完全到位，她很會運用她的身體、眼神和心態把每一場動作戲都演得完全逼真。」