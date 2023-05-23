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鳳梨為什麼會刮舌頭？
網路上流傳會咬嘴的鳳梨是因為噴了生長激素，這句話當然是錯的！鳳梨為什麼會刮舌頭？是因為幫助消化的「鳳梨酵素」在調皮搗蛋，它是一種蛋白質分解酶，顧名思義就是一種可以分解蛋白質的酵素，幫助大分子的蛋白質變成小分子的胺基酸，而嘴巴和舌頭也是蛋白質所組成，因此在酵素作用過程中會造成舌頭有刺刺麻麻的感覺。
3 撇步學起來！放心大口吃鳳梨
夏日豔陽高照，吃著酸甜冰涼的鳳梨最消暑，記得小時候吃完鳳梨常覺得舌頭很痛，現今鳳梨品種經過改良選育後，買到咬嘴鳳梨的機率已經大幅度地降低了，除了品種之外，其實個人感官上的差異、鳳梨酸度都會影響整體的感受，如果你還是怕鳳梨會刮舌頭，可以試試以下做法，避免鳳梨咬人！
- 加鹽巴：老一輩的人常說「鳳梨泡一泡鹽水、撒一點鹽巴就不會刮嘴」確實這樣做沒有錯！鹽巴會影響鳳梨酵素的分解能力。
- 加熱入菜：加熱處理可以抑制鳳梨酵素的活性，做成鳳梨蝦仁炒飯、鳳梨炒木耳，增添餐桌上的果香風味、配色和營養價值，是變換菜色的好食材。
- 和肉類一起烹煮：做成鳳梨苦瓜雞湯、鳳梨蝦球等料理，讓鳳梨酵素先去和蛋白質食物作用，除了可以讓肉質變得更加軟嫩，也可以降低鳳梨咬舌的狀況發生。
文／劉思妤、圖／吳翌華
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 鳳梨刮舌頭怎麼辦？這 3 招學起來不怕鳳梨再咬人！