瑪娃最快週三轉強颱！今晚沒事快回家　全台雨勢「越晚越猛」

鳳梨刮舌頭怎麼辦？這 3 招學起來不怕鳳梨再咬人！

鳳梨刮舌頭怎麼辦？這 3 招學起來不怕鳳梨再咬人！
鳳梨刮舌頭怎麼辦？這 3 招學起來不怕鳳梨再咬人！

Heho健康

正值鳳梨產季，逛一圈傳統市場你一定可以看的到鳳梨的身影，小小的水果攤上，掛著寫有「自殺」、「他殺」的價目表，是台灣的專屬用法，指的是消費者可以選擇買整顆鳳梨自己回家切，或是請攤販代為削皮並切塊，吃鳳梨的營養價值及好處多多，但是買回家後卻發現鳳梨好刮嘴該怎麼處理呢？

我是廣告 請繼續往下閱讀
鳳梨的台語叫做「旺來」，有越吃越旺的意思，因此對於某些特殊職業類別，如醫護人員、警消來說，可謂是避之唯恐不及，就怕鳳梨加持導致意外、事故頻繁，讓值班時工作爆量，這類的人怕吃鳳梨是擔心越吃越旺，另外，有的人怕吃鳳梨是出自於恐懼心理，想到要吃鳳梨就舌頭一縮，腦海中浮出刮舌頭的既定印象。



鳳梨為什麼會刮舌頭？

網路上流傳會咬嘴的鳳梨是因為噴了生長激素，這句話當然是錯的！鳳梨為什麼會刮舌頭？是因為幫助消化的「鳳梨酵素」在調皮搗蛋，它是一種蛋白質分解酶，顧名思義就是一種可以分解蛋白質的酵素，幫助大分子的蛋白質變成小分子的胺基酸，而嘴巴和舌頭也是蛋白質所組成，因此在酵素作用過程中會造成舌頭有刺刺麻麻的感覺。

3 撇步學起來！放心大口吃鳳梨

夏日豔陽高照，吃著酸甜冰涼的鳳梨最消暑，記得小時候吃完鳳梨常覺得舌頭很痛，現今鳳梨品種經過改良選育後，買到咬嘴鳳梨的機率已經大幅度地降低了，除了品種之外，其實個人感官上的差異、鳳梨酸度都會影響整體的感受，如果你還是怕鳳梨會刮舌頭，可以試試以下做法，避免鳳梨咬人！



  1. 加鹽巴：老一輩的人常說「鳳梨泡一泡鹽水、撒一點鹽巴就不會刮嘴」確實這樣做沒有錯！鹽巴會影響鳳梨酵素的分解能力。
  2. 加熱入菜：加熱處理可以抑制鳳梨酵素的活性，做成鳳梨蝦仁炒飯、鳳梨炒木耳，增添餐桌上的果香風味、配色和營養價值，是變換菜色的好食材。
  3. 和肉類一起烹煮：做成鳳梨苦瓜雞湯、鳳梨蝦球等料理，讓鳳梨酵素先去和蛋白質食物作用，除了可以讓肉質變得更加軟嫩，也可以降低鳳梨咬舌的狀況發生。
大餐後如果覺得胃不舒服，可以吃一些鳳梨，此時鳳梨酵素就派的上用場，幫助蛋白質食物消化，謹記適量原則，切塊後的鳳梨裝到常見的飯碗中，每次吃大約八分滿的量，一天吃 1 至 2 份即可，血糖控制不佳者則是需要再減量食用，對於腸胃敏感或是有胃潰瘍症狀的患者，我會建議不要在空腹時吃鳳梨，避免胃壁受到刺激。



文／劉思妤、圖／吳翌華

延伸閱讀：

鳳梨這時間點吃最能幫助腸胃蠕動！營養師提醒： 4 種人不適合多吃

我應該吃酵素嗎？各種水果酵素怎麼選？營養師一次告訴你！

本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 鳳梨刮舌頭怎麼辦？這 3 招學起來不怕鳳梨再咬人！

「夜尿」影響工作！歐15國年損近1兆　專家推AI聊天室協助評估、就醫

上班族壓力大常熬夜易「爆肝」　中醫傳授保肝之道

日曬和汗水夾擊　肌膚疲勞問題完全應對攻略！

WHA美日英法發言相挺　稱「我們」須包含台灣

我是廣告 請繼續往下閱讀