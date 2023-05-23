特企／嘉義科學園區正式動土　盼銜接西部科技走廊發展動能

嘉義科學園區佔地約88公頃，日前由行政院長陳建仁、秘書長李孟諺、縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、王美惠、吳玉琴、經濟部長王美花、國科會副主委陳宗權、南科管理局長蘇振綱等人為嘉科動土上香祈求工程順利，並持金鏟象徵性動土開挖。蘇振綱指出，南部科學園區目前是全球最重要的半導體及光電產業聚落，最先進的製程及產能都在南科，盼南科發展動能擴散到嘉科，西部科技走廊包括南科、中科、竹科，而嘉義將是銜接南科、中科發展動能最重要的角色。
嘉義科學園區鄰近縣治特區及高鐵站，既有好的生活機能，也有人文特色的故宮南院，期盼結合長庚醫院，亞洲無人機AI創新應用研發中心這些既有的產業基礎，發展嘉科園區。蘇振綱說，嘉科在經濟部協助下穩定水電供應，以及台糖提供土地穩定發展，中央地方跨部會攜手營造產業聚落，除佈局智慧農業也佈局未來智慧載具，結合無人機發展天上飛，地上跑、水裡游的智慧載具，也結合醫院體系發展智慧醫療、精準健康的照護系統，讓嘉義產業嵌入全球系統。
蘇振綱也表示，園區將採用超過75%的再生水，透過換水等相關機制降低對自來水的依賴，公共空間包括屋頂也將有超過50%的空間設置太陽能，推動節能永續發展，在此預計創造超過年產值380億元及帶來5,700個就業機會，與大埔美、馬稠後、中埔、水上產業園區合作互補，營造永續園區。陳建仁指出，過去開發科學園區至少花10年才能讓廠商進駐，但此次嘉義科學園區從核定到動土1年多來，開發與招商同時進行，整個時程就會更快，經濟部核定設置的中埔公館、水上南靖產業園區也採同樣方式，一面開發一面招商，相信科學園區加上產業園區合作，加上實驗中學的教育，嘉義發展一定會變得不一樣，中央地方會繼續攜手打拼。
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翁章梁表示，嘉義科學園區經1年3個多月的規劃開發及環評流程，期間工程開發與招商同時進行，不須等完工才處理免去麻煩，廠商有建廠需求可先把道路等公設完成，待園區完工就可立刻投入生產，不只嘉科，水上南靖、中埔公館也一樣，盼讓廠商快速帶來產值、就業機會，帶動發展。
嘉義科學園區定位朝「精緻多元、優生活、節能永續」規劃，建構園區為前瞻數位醫療、智慧農業、精準健康及智慧載具等產業聚落，陳院長在動土典禮也談及中央對嘉義縣的各項建設，並感謝翁縣長努力打拼讓嘉義持續起飛發展，同時也感謝國科會、經濟部、教育部積極作業，讓科學園區順利動土。尖端科技大廠量能進駐勢必形塑地區產業群落，讓中小企業加入旗艦大廠供應鏈，帶動嘉義縣的轉型與經濟發展，同時國科會也將結合嘉義大學、中正大學、虎尾科技大學等學界資源，投入研究創新，吸引高科技人才回到嘉義就業，農工大縣正在實現的路上。