9成胃癌關鍵染「幽門螺旋桿菌」　國健署授保「胃」5招

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根據國內的研究資料指出，國人胃幽門螺旋桿菌盛行率為3成，原鄉高風險地區盛行率可達6成。而原鄉胃癌標準發生率也高於全國，顯見胃幽門螺旋桿菌盛行率與胃癌發生率對原鄉地區民眾的威脅更大。
國健署自107年開始從花東地區16個原鄉逐步拓展至12個縣市55個原鄉地區推動辦理「胃癌防治計畫」，並考量原鄉地區幅員廣大，為避免民眾舟車勞頓，降低參與檢測的意願，在衛生局及衛生所的協助下，由醫療團隊利用碳13尿素呼氣檢測方法，檢查是否有胃幽門螺旋桿菌感染，在衛生所、衛生站一次即能完成檢查，並提供衛教服務，提高民眾的健康識能。
國健署指出，自107年起至111年12月底止，約有1萬9000名原鄉地區民眾接受碳13尿素呼氣檢查，其中約有6成為陽性個案，在公衛護理人員們細心輔導服藥與衛教宣導下，整體除菌率已達8成。
消除幽門螺旋桿菌可以減少胃癌發生的風險，但遠離胃癌的威脅必須從生活做起，國民健康署署長吳昭軍提供保胃5招，呼籲所有民眾一起來保「胃」健康，別讓胃癌上門找麻煩。
首先是健康飲食，少吃醃製、煙燻食品及生食，多新鮮蔬果，其次為良好生活習慣，避免共杯、共食，養成公筷母匙的好習慣，第三是規律運動，每週至少3次、每次至少20分鐘、每分鐘心跳達最大心跳率60%以上，稍流汗並自覺有點喘又不會太喘。
另也要遠離菸檳酒，拒檳戒菸少喝酒，健康才能長久，也要及時檢查，如有腸胃不適症狀應及早就醫，若有胃癌家族史的民眾，應定期接受檢查。