高市新增8處租賃式闖紅燈科技執法測照　5月26日正式上路

玉井運動公園大改造 居民活動空間之核心 遠離塵囂好去處

▲黃偉哲前往玉井虎頭山運動公園改造現場視察，了解工程現場改造進度（圖／台南市都發局提供）
▲黃偉哲前往玉井虎頭山運動公園改造現場視察，了解工程現場改造進度（圖／台南市都發局提供）

記者張振興/台南報導

台南市長黃偉哲今(23)日上午前往玉井虎頭山運動公園改造現場視察，聽取簡報並走訪工程現場，玉井區在地里長、鄉親也一同到場了解改造進度，完工後將成為玉井居民最重要的休閒公園。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲園區內的亮點「DNA-生命之河」保留既有之樹圍石並將其排列組合為溝渠，再以對稱性方式製作步道，意為人與水密不可分之關係（圖／台南市都發局提供）
▲園區內的亮點「DNA-生命之河」保留既有之樹圍石並將其排列組合為溝渠，再以對稱性方式製作步道，意為人與水密不可分之關係（圖／台南市都發局提供）
黃偉哲表示，位處玉井虎頭山麓的運動公園是玉井區內最重要的核心公園，原為居民常活動的休閒空間，但因歷經多年，隨著各時期的增建，公園內設施老舊與植栽生長雜亂亟需重新整頓。為提供市民舒適的公共環境及打造寬廣、多元運用的活動空間，市府都發局、工務局、體育局分別爭取經費合力打造及周邊環境改善，如今嶄新的公園面貌景觀，承繼了往日綠蔭的記憶，迎接市民的到來。


黃偉哲指出，本次除了公園綠地的重整，將既有的園區環境整理、植生梳理、微滯洪草坪、森林步道休憩區、以及配置環狀步道外，也結合周邊設施的活絡及改善，包含工務局將相鄰人行道、及體育局改建閒置游泳池等公共空間一併綜合考量，日後必然成為遊憩、聚會或地方舉辦活動等多角化利用的絕佳地點，大大提升了玉井居旅環境品質，歡迎民眾前來這遠離塵囂的優質樂活休閒場域，暢遊其間，徜徉度過愜意浪漫好時光。


都發局局長徐中強表示，本次的改造以維持良好生態環境、減量設計、既有設施再利用、與緩解在地水患為營造目標，並加入創新的巧思搭配節能減碳永續環境為設計理念，開啟自然悠閒的新生活，而園區內的步道動線更與相鄰之人行環境建置工程整合銜接，使界面串聯更加完善，讓使用者感受寬廣公園環境。


改造後的運動公園，融合地景之排水規劃，建構與水共生的韌性都市，有效利用了原本公園內寬廣的綠地空間，平時為遊憩陽光草坪，汛期可幫助收納雨水具基本防災功能，做微滯洪調節出流量；另外園區內的亮點『DNA-生命之河』，保留既有之樹圍石並將其排列組合為溝渠，再以對稱性方式製作鋪面，即一環為基因河、另一環為步道，連結端點平台兩相望，型塑人類探索生命之意象，又意為人與水密不可分之關係，深具環境教育之場所。

俄邊境城鎮遭入侵　當局恐管制居民行動及通訊

藍綠都捲入im.B詐騙風暴　柯文哲：選舉太花錢讓財團黑道有機可乘

中產以下房貸支持專案6月上路 中低薪房貸族受惠

2023馬索沃路跑趣 一探台南烏山頭水庫風光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀