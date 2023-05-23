玉井運動公園大改造 居民活動空間之核心 遠離塵囂好去處

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黃偉哲指出，本次除了公園綠地的重整，將既有的園區環境整理、植生梳理、微滯洪草坪、森林步道休憩區、以及配置環狀步道外，也結合周邊設施的活絡及改善，包含工務局將相鄰人行道、及體育局改建閒置游泳池等公共空間一併綜合考量，日後必然成為遊憩、聚會或地方舉辦活動等多角化利用的絕佳地點，大大提升了玉井居旅環境品質，歡迎民眾前來這遠離塵囂的優質樂活休閒場域，暢遊其間，徜徉度過愜意浪漫好時光。
都發局局長徐中強表示，本次的改造以維持良好生態環境、減量設計、既有設施再利用、與緩解在地水患為營造目標，並加入創新的巧思搭配節能減碳永續環境為設計理念，開啟自然悠閒的新生活，而園區內的步道動線更與相鄰之人行環境建置工程整合銜接，使界面串聯更加完善，讓使用者感受寬廣公園環境。
改造後的運動公園，融合地景之排水規劃，建構與水共生的韌性都市，有效利用了原本公園內寬廣的綠地空間，平時為遊憩陽光草坪，汛期可幫助收納雨水具基本防災功能，做微滯洪調節出流量；另外園區內的亮點『DNA-生命之河』，保留既有之樹圍石並將其排列組合為溝渠，再以對稱性方式製作鋪面，即一環為基因河、另一環為步道，連結端點平台兩相望，型塑人類探索生命之意象，又意為人與水密不可分之關係，深具環境教育之場所。