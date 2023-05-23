NBA季後賽／詹皇：Jokic的金塊是我在湖人所遭遇過最好的球隊之一

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於這支全面的金塊隊，James嘆服的透露，他和Anthony Davis在更衣室中聊過，「我們一致認為這支金塊若不是我們合作以來遇過最好的球隊，也肯定是最好之一。他們有延續性、陣容也很棒，得分能力出色、投籃能力出色，擁有球商和尺寸及陣容深度。」
詹皇還提到，「當你有擁有像Jokic這樣的長人在陣時，他有身高、有球商，還不太會犯錯。及使你拿出自認最好的防守，他也會像Larry Bird一樣，投出50呎高度的投籃並命中，這輪系列賽他進了4、5次這種球，只能對他脫帽致敬。」
James以年底將滿39歲的高齡，在本賽季的季後賽出戰超過38分鐘，得到得到24.5分9.9籃板6.5助攻1.1抄截1.1阻攻，投籃命中率49.8%。其中得分和助攻都在隊內排名第一，籃板也排到第二。
不過對於自己生涯第20個賽季的結果，他顯然並不感到滿意，在賽後記者會上說：「今年肯定是充滿挑戰的，這是一個非常有挑戰性的賽季，對我和我們球隊都是如此，特別是我們在季初曾有那麼糟糕的開局。」
James表示這支球隊無論是教練團、還是球員陣容都是第一季合作，他認為表現已經不錯了，但他自己無法為此感到高興，「我不為贏得總冠軍之外的任何目標打球。我不會因為參加分區決賽就感到高興，已經我已經做到很多次了。沒有打入總冠軍賽，就沒什麼樂趣。」
之後，James似乎也暗示未來球隊會有一些變化，坦言自己的未來還有許多需要思考的方向。
更多「NBA季後賽開打」相關新聞。