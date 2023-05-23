王心凌盛傳踢館《浪姐4》！同台對打徐懷鈺 粉絲超期待
大陸綜藝節目《乘風2023》（浪姐4）話題不斷，初期表現不佳的徐懷鈺，在最新一期表演傳出進步飛快，現場觀眾事後在微博透露，她這次沒有划水，恢復正常唱跳水準，非常值得期待，另外，去年表現亮眼的王心凌，盛傳在第四次公演擔任嘉賓，和Jessica（鄭秀妍）、于文文、淘汰隊員組隊踢館，若傳聞成真，昔日兩位青春偶像將同台對決，讓粉絲相當期待。
記者江芷稜/綜合報導
這次《乘風2023》的女星們專業度不如以往，在開播初期飽受批評，尤其是平民天后徐懷鈺，因為訓練期間接了演唱會、商演表現失常，成了眾矢之的。不過在三公表演後，觀眾大大讚美她進步很多，氣勢翻盤，整組得分不差，讓徐懷鈺感動到落淚。
為了炒熱話題，《乘風2023》盛傳6月5日舉辦復活賽，並找來前三季的姐姐回歸，帶領淘汰者組隊，幫唱名單包括第一季的李斯丹妮、郁可唯、孟佳，第二季是吉克雋逸、江映蓉、容祖兒，第三季代表則是王心凌、Jessica（鄭秀妍）、于文文。王心凌去年在《浪姐3》以一曲〈愛你〉翻紅，掀起一波回憶殺，粉絲迴響熱烈，在大陸引起模仿熱潮，甚至帶動股市指數上漲，成為現象級人物，這次若真的回歸舞台，應會造成話題。