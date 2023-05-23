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男大生騎車撞千萬賓利！維修費恐200萬　達人「3招」免賠到脫褲

▲高雄22歲劉姓男大生昨（22）騎車左轉時，疑因視線遭前方公車擋住，與對向直行的賓利發生碰撞。（圖／翻攝畫面）
▲高雄22歲劉姓男大生昨（22）騎車左轉時，疑因視線遭前方公車擋住，與對向直行的賓利發生碰撞。（圖／翻攝畫面）

記者徐銘穗/綜合報導

高雄22歲的劉姓男大生昨（22）天下午，騎車左轉時疑因視線遭前方公車擋住，不慎與對向直行的千萬賓利車發生碰撞，男大生目前仍在加護病房搶救中，尚未脫險。據了解，該台賓利若送進原廠維修，費用至少200萬元起跳，達人提醒，左轉時若視線遭擋住，應提高警覺慢行，同時也要加強對名車的意識感，以及投保超額險，就能避免意外發生時賠到脫褲。

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據了解，該輛白色賓利車型為Continental GT Mulliner 4.0L V8 2023限量款，新車價是1550萬起，而女車主當時購買價是1700萬，還多了18萬元進行全車包膜，事故造成車頭嚴重毀損。《三立新聞網》報導，指實際詢問汽車保養廠師傅，該輛賓利款式很新，大燈、前保桿、左前葉、擋泥板都因為撞擊毀損，光是維修費就要價120萬至150萬，若進原廠維修費用更高，大約落在200萬至250萬元。

▲賓利車頭幾乎全毀，維修費恐要超過百萬。（圖／翻攝畫面）
▲高雄男大生昨騎車撞上賓利，日前也有輛賓利Continental GT（圖）在高速公路上與Uber發生碰撞，兩車維修費都至少200萬元起跳。（圖／翻攝畫面）
台灣街頭名車能見度愈來愈高，在馬路上想避免和名車、超跑發生「連結」而面臨無法承擔的後果，除了與名車、超跑維持安全距離外，汽車達人、Car浮浪共同創辦人蔡至兼告訴《NOWnews今日新聞》，最主要還是安全駕駛，若轉彎時前方視線被遮蔽，就該提高警覺慢行，增加反應時間，避免憾事發生。

此外，遭撞的白色賓利雖然新車價高達1280萬元，但低調的外型對一般民眾而言，乍看可能只覺得它是輛普通的車。蔡至兼說，一般民眾對車子品牌的認知度，對於賓士、BMW或是外型明顯的超跑較了解，但對低調如賓利、瑪莎拉蒂等車輛的識別不高，有必要多加強對名車的意識感。

除要遠離名車、超跑外，蔡至兼也提醒，還要和電動車保持安全距離，尤其是特斯拉新上市的Model S Plaid、Model X Plaid，「撞到都會很慘」，見到前後左右有上述這些「移動豪宅」、電動車時，切記要提高警覺、保持安全距離。

▲特斯拉休旅車款 Model X有5人、7人座選擇，Model X Plaid僅有6人座配置。（圖／特斯拉提供）
▲開車騎車不只要離賓利等名車遠一點，也要與特斯拉Model X Plaid保持距離，蔡至兼說「撞到會很麻煩」。（圖／特斯拉提供）
至於200萬元起跳的維修費該怎麼賠？陳姓資深產險業者接受《NOWnews今日新聞》訪問指出，建議汽機車駕駛人都要投保別名「超跑險」的「超額責任險」，是第三人責任險的附加保險，主要的功能是補足「強制責任險」只賠人，及「第三人責任險」不夠賠的部分。

她指出，目前民眾對超額險接受度愈來愈高，以個人承保案件來看，有七至八成投保第三人責任險的人會加保超額險，平均投保額度落在500萬元，而業者目前超額險最高額度有到2000萬元。不指汽車駕駛可保超額險，機車駕駛也可投保，1000萬保額的超額險年保費約在2000至3000元左右，詳細金額仍須視駕駛條件與保險公司規範而異。

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