男大生騎車撞千萬賓利！維修費恐200萬　達人「3招」免賠到脫褲

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣街頭名車能見度愈來愈高，在馬路上想避免和名車、超跑發生「連結」而面臨無法承擔的後果，除了與名車、超跑維持安全距離外，汽車達人、Car浮浪共同創辦人蔡至兼告訴《NOWnews今日新聞》，最主要還是安全駕駛，若轉彎時前方視線被遮蔽，就該提高警覺慢行，增加反應時間，避免憾事發生。
此外，遭撞的白色賓利雖然新車價高達1280萬元，但低調的外型對一般民眾而言，乍看可能只覺得它是輛普通的車。蔡至兼說，一般民眾對車子品牌的認知度，對於賓士、BMW或是外型明顯的超跑較了解，但對低調如賓利、瑪莎拉蒂等車輛的識別不高，有必要多加強對名車的意識感。
除要遠離名車、超跑外，蔡至兼也提醒，還要和電動車保持安全距離，尤其是特斯拉新上市的Model S Plaid、Model X Plaid，「撞到都會很慘」，見到前後左右有上述這些「移動豪宅」、電動車時，切記要提高警覺、保持安全距離。
至於200萬元起跳的維修費該怎麼賠？陳姓資深產險業者接受《NOWnews今日新聞》訪問指出，建議汽機車駕駛人都要投保別名「超跑險」的「超額責任險」，是第三人責任險的附加保險，主要的功能是補足「強制責任險」只賠人，及「第三人責任險」不夠賠的部分。
她指出，目前民眾對超額險接受度愈來愈高，以個人承保案件來看，有七至八成投保第三人責任險的人會加保超額險，平均投保額度落在500萬元，而業者目前超額險最高額度有到2000萬元。不指汽車駕駛可保超額險，機車駕駛也可投保，1000萬保額的超額險年保費約在2000至3000元左右，詳細金額仍須視駕駛條件與保險公司規範而異。