藍營四大戰神聯手　推薦媽媽立委參選人陳玫娟進國會

「接到電話民調，「請回答我支持陳玫娟！」國民黨高雄市第3選區（左營、楠梓）初選今（23）日是民調最後一天，國民黨立委參選人、6連霸市議員陳玫娟繼日前有趙少康、陳玉珍及跨黨派的議會同仁相挺後，有藍營男、女戰神之稱的羅智強、徐巧芯今天也聯手向民眾拜託，請大家接到電話請回答，支持陳玫娟！
記者郭凱杰／高雄報導
包括趙少康、陳玉珍、前議長曾麗燕，以及國民黨高雄市議員邱于軒、宋立彬，還有同選區的李雅芬、白喬茵、左楠地區的無黨藉市議員好友陳善慧，均情意相挺，向民眾推薦陳玫娟，讓陳玫娟十分感動。
面對黨內初選戰況愈來愈激烈，國民黨男女戰神羅智強、徐巧芯今天也透過影片發聲力挺陳玫娟。徐巧芯表示，陳玫娟這次要進行左營、楠梓的立委初選，希望順利通過，能一起進國會，更直呼「接到電話請回答，唯一支持陳玫娟！」
羅智強也難得表現柔軟的一面向選左楠區選民們喊話，聽到好朋友要參加左楠區立委初選，他懇請所有支持者，接到電話民調，「請回答我支持陳玫娟。」
陳玫娟表示，在所有支持民眾和伙伴的力挺下，這次初選奮戰到底，更感謝每一位好同事、好朋友的支持與鼓勵，電話民調唯一支持陳玫娟，懇請大家在家為陳玫娟守電話，支持陳玫娟進國會，光復左楠為您發聲！