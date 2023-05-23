首屆金酒盃調酒大賽 青年學子秀創意展中式白酒文化魅力
中式白酒是華人世界中的特有酒種，不但屬於國際七大烈酒之一、更充滿東方文化底蘊。金門酒廠在建廠70+1年的時刻，攜手中華民國國際調酒協會舉辦「第一屆金酒盃全國調酒大賽」，今(23)日於高雄林皇宮登場，賽事有來自北中南高達33所學校參與，包括19間大專院校、14組高中職，共177組選手報名。
記者陳美嘉／高雄報導
金酒公司董事長謝世傑表示，金門高粱酒是台灣中式白酒的領導品牌，也在國際烈酒比賽中履獲佳績、獲得世界級肯定；但現今年輕人較少接觸到金門高粱酒的文化底蘊及醇厚風味，希望透過賽事能拉近年輕族群與金門高粱酒的距離，並期待透過選手們的創意作品、想法、語言來重新呈現中式白酒的文化魅力。賽事規劃多組競賽，包含「沙發創意調酒組」、「大專院校傳統調酒組」、「大專院校中式白酒知識組」等。
謝世傑強調，身為公營企業的金門酒廠，不但貢獻台灣一年超過八成的中式白酒產量，多年來持續肩負起領導品牌的社會企業責任，造福金門、支持台灣本島、落實 CSR，也希望藉由這次金酒盃賽事進行產學合作，培養餐飲相關系所或有志之學生們的第二專長，打造讓年輕學子能發揮專業及技能交流的舞台，為台灣培育出更多的世界冠軍。