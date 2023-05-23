哈利王子流年不利？要求自費聘請英警保護遭駁回 提覆核也敗訴
英國哈利王子最近可能心情不太好，在紐約遭狗仔追車跟拍的風波剛過不久，23日又遭倫敦法院裁定敗訴。哈利王子辭去王室身份後，英國政府於2020年決定，即使哈利王子表明願意自掏腰包付錢，但英國警方不能再提供哈利個人保護。哈利王子於2021年9月對此提出司法覆核，而法院最新宣布，哈利王子敗訴，英國警方的決定沒有問題。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，當哈利王子辭去王室成員的身份後，英國負責保護皇室和公眾人物的執行委員會（Ravec）決定，撤去英國警察對哈利王子的保護，即使哈利表明願意出錢支付這筆費用。哈利王子的法律團隊對此提起上訴，認為Ravec沒有權限做出這個決定，且為警察提供的服務付費，並不違背公共利益，也不會降低大眾對警察的信心。
不過英國政府的律師表示，為警察的服務付費，一般常見於足球比賽的主辦方，為了強化球場的安全，額外付錢請警察到場維安。這與哈利付錢請警察當保鏢，性質可說完全不同。哈利王子的提議形同等於讓特定的富人花錢購買保護，並因此讓警察承受額外的人身風險，這是不可接受的。
而法官也贊同英國政府律師的說法，駁回哈利王子的覆核請求，並在判決書中寫到，關於政府拒絕提供英國警察保護哈利王子的決定，「沒有發現任何可以說是不合理的地方」。