20歲女偶像摔下舞台毀容！舞台總監竟罵「自作自受」火燒日本網壇
日本偶像女團「乃木坂46」的20歲成員掛橋沙耶香，因2022年8月於東京明治神宮球場表演時，不慎從2公尺高的舞台掉落受傷，造成顏面撕裂骨折，還斷了好幾顆牙，接近毀容的狀態，讓粉絲相當憂心。怎料，同團戰友早川聖來卻爆料，該名舞台總監事後竟然言語霸凌，不僅怪罪其他成員，還說掛橋沙耶香是自作自受。
記者詹鎰睿/綜合報導
綜合日本媒體報導，22歲的早川聖來日前在廣播節目上聊到知名的舞台總監SEIGO，有嚴重的虐人變態傾向，是個超級抖S，不僅對成員說過「去死、醜女」等惡意言論，甚至還指責沙耶香的意外，全是成員們的錯，更罵說是「自作自受」、「少了妳一個也沒差」。
面對早川聖來的爆料，讓節目主持人措手不及，發出不敢置信的聲音，早川聖來接著表示，「我很害怕，如果表演的時候掉下去了要怎麼辦…」認為應該要重視這問題，隨後主持人才慢慢把話題轉移，但這段將近2分鐘的言論，瞬間瘋傳至各大日本社群論壇，不僅稱讚早川聖來的勇敢，也對掛橋沙耶香和「乃木坂46」的處境更加心疼、關注。
※【NOWnews 今日新聞
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