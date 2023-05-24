WHA期間首次！台美日澳辦日內瓦「GCTF研討會」

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外交部表示，與會各方就抗疫經驗與公衛專業深入交流，都認同強化全球夥伴關係以促進公衛安全的重要性。會議由疾病管制署副署長羅一鈞主持，台灣「世衛行動團」團長薛瑞元、駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君、及美國衛生部全球事務助理部長培斯（Loyce Pace）於會中致詞。
薛瑞元指出，面對史無前例的疫情，沒有任何國家得以倖免，WHO於疫後提出新的「防範和抵禦新興威脅倡議」（PRET），旨在協助各國提升未來因應大流行病威脅的防疫韌性。全球衛生體系有賴普遍參與及國際合作，以共同因應艱鉅的全球挑戰，經由此次GCTF會議的交流，將有助強化全球未來因應大流行的能力。
培斯致詞強調，應自此次全球疫情汲取經驗，防範、因應下一波大流行病，各國除醫衛監測及數據系統外，具備防疫產品及創新能力也至關重要。美方再次肯定與台灣等夥伴透過雙邊、區域，以及GCTF等多邊平台進行各種形式合作的重要性。
蘇瑩君致詞表示，GCTF旨在發揮台灣的專業長才，以解決全球問題及加強多邊合作，近年日本及澳洲繼台美後也加入GCTF成為正式夥伴，並有許多理念相近國家共同主辦各項活動，迄今已舉辦55場國際工作坊，吸引來自共125國、逾6300人次共襄盛舉，台灣樂願與世界各國分享抗疫經驗及醫衛專業。
外交部指出，本次閉門研討會邀請包括美國國務院國組局助卿席森（Michele Sison）、美國疾病管制及預防中心全球免疫部主任凡特佛勒（John F. Vertefeuille）、澳洲衛生部全球衛生司司長德托卡（Lucas de Toca）以及日本國際醫療研究中心國際傳染病中心主任大曲貴夫等來自美、澳、日、德、瑞典、捷克等約10個理念相近國家、逾30位醫衛主管機關資深官員或專家與會。（編輯：翟思嘉）1120524