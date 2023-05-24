蔡政府花13億成立打詐國家隊　國民黨團諷刺：越打越詐？

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曾銘宗認為，詐騙橫行，綠朝護航，讓詐騙氾濫到非常嚴重的程度。國民黨團嚴正要求政府盡速偵辦im.B詐騙案，還給受害民眾一個公道；其次，政府盡速納管P2P借貸平台，確定主管機關，以確保民眾權益。同時要求總統府、陳菊、黃偉哲，及近日曝光的綠營政治人物，出來講清楚、說明白，到底和主嫌曾國緯有何關係？本案是結構性問題，並非個案，請民進黨賴清德主席、副總統賴清德也必須向國人說清楚，出來面對。
書記長謝衣鳯表示，回顧im.B「假債權、真吸金」的發展，在2015年以「不動產借貸媒合平台」名義成立im.B，媒合不動產借貸，進行債權認購吸收資金，並招攬下線吸收資金，再由平台每月支付投資人利息。
謝衣鳳說，2022年開始，im.B未依約支付利息及償還本金，使投資人血本無歸。到今年4月底，檢警追查im.B仿似「龐式騙局」的吸金案，且投資人成立自救會群組，人數超過5000人，受害金額高達25億元。
謝衣鳯指出，截至目前為止，im.B「假債權、真吸金」案件尚未落幕，最主要原因在於主管機關不明，互踢皮球。今年5月6日包括金管會、數發部、法務部、經濟部在回應外界關注的im.B詐騙案時，各有一套推託說詞。
金管會說，借貸平台非金融業；投資一定有風險，民眾要自己注意。數發部說，由於行為是借貸，實體借貸是誰主管？虛擬借貸也應由它主管。法務部說，檢調是針對不法犯罪行為的偵辦。經濟部說，《公司法》管理公司登記，但不是目的事業的主管。換句話說，在政府四個單位互踢皮球之下，im.B無法可管、也無人來管。
謝衣鳯提到，早在2018年中國大陸曾經發生P2P「野蠻成長」導致爆雷事件，受害者高達數十萬人，當時就引起我國輿論重視，批評是「中國大陸特色龐氏騙局的P2P金融詐騙」。我國央行在當時在「各國借貸平台監理方式報告」指出，美、英、日、韓等多個國家政府機關處理P2P借貸平台納管的方式，都由其金管會管轄。
在2023年5月13日「中華金融科技產業促進會」曾表示，多年來推動台灣金融科技法制的努力，並協助P2P業者成立公會自律，卻因政府不作為，才導致im.B爆雷。謝衣鳯強調，政府一再強調推動金融科技，數位金融發展，但是對於數位金融監理，無法與時俱進，尤其是數發部、金管會只想要消極不作為。
謝衣鳯說， im.B主嫌曾國緯在2016年3月3日觸犯《槍砲彈藥刀械管制條例》判刑2年6個月定讞、5月31日未到案服刑遭桃檢通緝、2017年4月27日涉犯《重利罪》屢傳不到遭沒入具保金，之後基隆地院發布通緝、同年7月29日涉暴力討債，二審判刑5個月。曾國緯遭通緝7年，能夠逍遙法外是靠誰？謝衣鳯要求蔡政府、陳內閣告訴國人，曾國緯背後的靠山到底是誰？
副書記長吳怡玎提到，蔡政府成立打詐國家隊在各個部會，包括在行政院的「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.0、1.5」、「打詐專案辦公室」、高檢署的「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」、刑事局的「打擊詐欺犯罪中心」等，結果是「越打越詐」。
吳怡玎表示，根據警政署所公布的詐欺案發生數和破獲統計資料，聲稱破獲率高達9成，但事實上大都是車手，詐騙氾濫到基層員警、檢調疲於奔命，在無充沛人力的情況下，詐騙集團幕後主腦根本無法查緝到案，只能查到車手。
吳怡玎說，再根據地檢署偵查詐欺案件收件數，從106年63,185案，到了110年爆量為124,899案，成為各類刑案項目中，最大量的案件，顯示詐騙案已經是台灣治安罪的毒瘤，超過了第二名的毒品案、第三名的公共危險案。
吳怡玎指出，因為檢警抓到的都是車手，詐欺案件才不斷攀升，從106年破獲詐欺集團數452件，到了111年來到1627件，也難怪有檢察官說，政府成立打詐國家隊，基本上就是詐騙，花了13億元公帑，到底花在哪裡？解決甚麼問題？詐欺集團首腦抓了幾個？為什麼？原來綠營高官都忙著跟詐騙集團吃飯。