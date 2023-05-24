最傳奇一片歌手！買麥當勞送卡帶 粉絲被神曲洗腦：30年了還會唱
90年代音樂市場蓬勃，隨著兩岸三地經濟成長飛速，樂迷購買力增強，大量港星來台灣發片，在強大競爭壓力下誕生許多一片歌手，在演藝圈短暫發展就消失了，有些人至今仍讓樂迷念念不忘，像是長相帥氣的吳百倫，而頂著港星光環的王思漢，帥氣外表吸睛，加上買麥當勞送專輯的特殊行銷手法獨樹一格，專輯主打歌〈癡情DJ〉相當洗腦，時隔30多年粉絲依舊朗朗上口，直呼「真的逃避不開這場夢！」
記者江芷稜/綜合報導
昔日代理伴唱帶聞名的惠聚多媒體，看中香港四大天王郭富城等人風靡台灣的熱潮，1991年推出來自香港的偶像歌手王思漢，首張專輯《八分熟的戀愛事件》邀請知名作家瓊瑤、音樂人左宏元為他寫歌，甚至下了重本宣傳，只要顧客在麥當勞消費200元就能擁有一張專輯卡帶，400元以上就送兩張，幾乎等於免費贈送。唱片公司還砸錢買下台視17：30時段節目《歡唱列車》，強力播放王思漢的歌，等待看卡通的小朋友勢必得觀看MV，鋪天蓋地的行銷手法讓觀眾都被這首歌洗腦。
王思漢外表帥氣，或許因歌聲不夠成熟，跳舞肢體缺乏協調，甚至專輯內許多歌詞被評論為不知所云，他發完首張專輯後，就返回香港影視圈發展，成為電影《追令》、《子彈上的女人》、《春風少年兄》的配角，之後未能大紅慢慢淡出演藝圈，但這首〈癡情DJ〉卻十分魔性，每隔一段時間就會被樂迷回顧緬懷，尤其是重複多次的歌詞「逃避逃避不開這場夢，掙脫掙脫不掉這把鎖，難道是愛情就像一個謎，讓我莫名失去你」，讓人朗朗上口。
不少資深樂迷笑說，王思漢簡直是最傳奇的一片歌手，橫空出世創造華語巔峰的神作，「他以Rap夾雜中文的混合，唱得一副神情儼然貌，編曲卻是老派的劉家昌style，配合洗腦的副歌，真的聽過就忘不掉」，至今超過30年歷史，仍讓5、6年級生記憶猶新。
網友聽了也忍俊不禁留言，「這樣的歌絕對不能只有我聽到, 一定要拖所有人下水」、「當年聽到港星都先加80分，但思漢兄打破了這個慣例」、「他的塞車草原才是神曲啦！」、「過了快30年還是逃避不開這場夢」、「我絕對不承認聽到副歌時，我竟然整段都會唱」、「原來是這首，真的超洗腦的」、「這什麼歌啦，浪費我半小時」。