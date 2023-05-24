中市府禁福食敗訴　藍黨團批中央：拿國人健康拍日本馬屁

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北高行日前判決，認定台中市政府是行政機關而非立法機關，行政院的行政處分，對於台中市立法機關議決的自治條例所為的函告無效及不予核定，應由台中市議會代表市府提起行政訴訟，以台中市府「當事人不適格」，判中市府敗訴；可上訴。
中市府食安處表示尊重判決結果，將持續捍衛台中市食安、加強稽查嚴格把關。法制局不認同「當事人不適格」的法律見解，強調自治條例由市府提出、送市議會審議通過，並由市府公布執行，市府依法應得代表台中市（地方自治團體）提出救濟，會再審慎研議上訴事宜。
國民黨台中市議會黨團得知此事，今（24）日中午緊急召開記者會，黨團書記長黃馨慧指出，市府及市議會有為市民健康把關的責任，中央認為台中市食安條例抵觸母法，要求不得自訂標準保護台中市民，態度令人不解。她問：「為什麼中央政府一直抱日本的大腿、拿百姓健康做政治利益的交換條件？為什麼要用法條綁住地方手腳，只為拍日本馬屁？這實在太可惡！」
黃馨惠主張，捍衛食安沒有妥協空間，《台中市食安自治條例》為議會所訂定，權利若受侵害，市議會應提起訴訟救濟，黨團也會綜合其他議員意見提起另訴，也請市府強力稽查、維護食安。
市議員李中指出，日本國內販賣核災區食品時，會與一般食品分開放置，供民眾自行選購。市府若逕行實施自治條例，店家恐透過行政訴訟撤銷罰單；如果自治條例翻案不易，建議市府學習日本，要求針對福島食品分區放置及銷售。
民進黨台中市議員黃守達認為，中央法規優位於地方自治條例，在議會已經有多次討論，不應再大作文章。關鍵是市府如何執行食安規範、保障市民免受威脅，而非把已經確定、全國一體適用的規定無限上綱。繼續上訴只會衍生大量行政成本與訴訟成本，無助於台中市的食品安全，徒增市民困擾。他呼籲國民黨團尊重憲政秩序與中央地方分工，不要自欺欺人。