NBA／湖人為安撫詹皇正尋找明星後衛　美媒建議「用AD換Irving」

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不過對於生涯第20個賽季的結果，他顯然並不感到滿意，記者會上暗示自己未來存在著一些可能，在談到下一季是否再戰時直言，「隨著我的職籃生涯到了這個階段，有很多事情要考慮。」
ESPN記者Dave McMenamin爆料，James確實在考慮是否要在生涯第21個賽季回歸，不過不少人認為這是他輸球後一時沮喪之言，而且可能是為了向湖人管理層施壓補強的一種手段和情緒反應。
之前有媒體指出，James依然對於昔日搭檔Kyrie Irving情有獨鍾，美國籃球名嘴Colin Cowherd建議湖人管理層應該在季後嘗試打給達拉斯獨行俠，甚至是考慮用Anthony Davis去換Irving。
Cowherd的說法有些偏激，因為Davis儘管在西決的進攻端表現差強人意，但卻是球隊防守的基底，沒有他湖人未必能過勇士。不過要求引進後場得分好手、去分擔James的壓力，確實是目前主流的看法。
根據《The Athletic》記者Jovan Buha報導，湖人內部已經開始討論休賽季報價亞特蘭大老鷹明星控衛Trae Young的可能，後者本季場均能繳出26.2分、10.2助攻和3籃板，三分球命中率為33.5%。
但和Irving的交易討論一樣，湖人面臨的困難是，如果他們不想動AD和詹皇，就沒有能打動別支球隊的交易包裹，他們可用的資源在今年季中就已經使用完了。
實際來說，湖人要在下一季提升競爭力的唯一方法，可能就是Davis要重新載入他2020年奪冠賽季的版本，特別是要找回自己在低位的單打以及跳投能力，在進攻端成為更大的威脅。
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