台灣妹子最愛韓國男團Top 7排行出爐　「這天團」無懸念奪冠軍

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觀察近三個月內網友針對韓國男團的相關話題討論，可以發現被稱為世界彈的「BTS防彈少年團」不意外地成為話題焦點，網友們表示「講到韓國就會想到全球最夯男團BTS」、「他們歌很鼓勵人，都是一些經歷寫進歌裡」，表示在自己低潮、絕望時，「BTS給了自己很大的安慰和欣慰」、「在歌詞裡得到共感、得到力量、得到了正面生存下去的理由」。
還有不少粉絲提及自己喜歡該團體的理由「都當了媽媽才喜歡BTS，他們的歌詞真的很有深度很安慰人心」、「謝謝BTS讓我和寶貝女兒有滿滿的青春話題和正能量」，認為BTS的高人氣是有原因的，非常推薦大家細細品味他們歌曲的歌詞，不分年齡都能從中獲得慰藉及力量。
Top2：ASTRO
由於日前男團「ASTRO」成員文彬逝世的消息，震驚韓國演藝圈，也令粉絲們難以置信，網友們感嘆「雖然不是粉絲，但看到這種消息真的很令人難過」、「我很難相信這是真的，文彬應該要在被大家的愛包圍下快樂的活著的」，他陽光正面的形象深植人心。
ASTRO的粉絲更留言寫下想對文彬說的話，「文彬他的笑容和活潑，是我每次難過時帶來希望的動力」、「在ASTRO裡我一眼就馬上注意到了這個小天使，我從來沒看過那麼治癒的笑容，我追了那麼多藝人，最喜歡你的笑容和開朗」，字裡行間充滿愛意，讓人相當不捨，也希望所有喜愛文彬的大家能夠早日走出憂傷，繼續向前邁進。
Top3：EXO
已經出道11年的「EXO」，是眾多追星人的回憶，就有網友直呼「EXO的growl很經典」、「EXO在當時開拓中國市場，是跟BTS差不多地位的存在」，覺得即使現在新團輩出，他們創造的光榮歷史仍然流傳著。
Top4：SEVENTEEN
近年人氣竄升的「SEVENTEEN」，因為團員們都富有綜藝感而深受大眾喜愛，被網友笑稱「總是以各種奇怪的樣子出圈」、「他們不瘋就不是他們了」，粉絲更表示「是誰做奇怪的事啦？啊，是SEVENTEEN啊，那沒事啦」，對於他們搞笑的行徑已經見怪不怪，反而為自己的生活帶來許多歡笑。
此外，Top5是NCT、Top6是Stray Kids，Top7則是TXT，這3團也都備受討論，像是「NCT創新的無限擴張團體概念，是KPOP的創舉，且音樂風格創新，開拓不同的路線發展！」、「TXT每個人都很清純又很帥、出道紀錄片看到他們哭」、「Stray Kids有才華，品行好，努力又敬業，實力很棒的韓團」。