5億高三生墜亡案！靈堂擲筊：「是不是夏男做的？」 竟連得4聖杯
台中日前發生身價5億的賴姓高中生命案，由於他在與夏姓男地政士助理登記結婚後2小時，離奇墜樓慘死，引發外界關注。今（24）日有親友向媒體透露，律師許哲維擲筊問「是不是夏姓配偶害死你的」，竟然連續得到4個聖筊，讓家屬更加堅信兇手就是夏男。
財經生活中心/綜合報導
據了解，男高中生年僅18歲，獲得父親贈與總市值為5億的30筆房地產，經由夏姓代書與其兒子夏姓地政士助理協助處理，在5月4日當天，夏姓地政士助理到男高中生家，以要討論房產規劃為由，約男高中生出門，兩人卻一同到北屯區戶政事務所登記結婚，不料，剛登記僅過2小時，高中生卻在夏男家中墜樓，緊急送醫死亡。
而夏男結束偵訊後，面對媒體追問「你愛他嗎」，面無表情、快步離開，檢方昨天上午也傳訊賴母調查釐清案情。
根據《鏡週刊》報導，有親友向媒體披露，賴母與律師許哲維幾乎天天到靈堂，賴母在兒子靈堂前問「是不是夏姓配偶害死你的」，由於台灣習俗不能由長輩給晚輩上香，因此由許哲維幾代為擲筊，沒想到竟連擲出3個允筊，而後續再換到賴母詢問是否為夏男所為，就變成連續5個「哭筊」，但是再換給許哲維擲筊，又得到1次「聖筊」。對此，許哲維不願說明，希望外界不要模糊焦點。