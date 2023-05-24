恐被AI取代！孫燕姿自嘲粉絲都已跳槽：我是冷門歌手
科技日新月異，AI人工智慧製造的音色極有可能取代專業歌手，尤其是曝光較少的金曲歌后孫燕姿，近日就被Bilibili網站粉絲運用AI工具，製作出多首歌曲的翻唱版本，包括《下雨天》、《安靜》、《一場遊戲一場夢》，歌聲逼真程度難以辨認，連孫燕姿本尊都發長文感嘆科技進步，自認是冷門歌手，早已接受粉絲跳槽，「我認為思想純淨、做自己，已然足夠」。
記者江芷稜/綜合報導
AI技術可以大量記錄歌手音色、咬字，進而模擬歌聲，不只孫燕姿，包括梁靜茹、張韶涵、王心凌，幾乎都能完美複製，而孫燕姿最被討論，正是因為她2011年結婚後專心照顧家庭，長期居住新加坡，大幅減少演藝活動，加上疫情干擾下，曝光機會變得更少，疫情解封後，她終於現身公開活動，面對外界追問何時開唱，答案竟然是2025年，讓粉絲相當著急，AI智慧重現孫燕姿的美妙歌聲，撫慰不少樂迷的心。
面對「AI孫燕姿」的出道，孫燕姿自嘲正在為凸出的肚子被誤認懷孕和孩子們的日常瑣事煩心，得知此事並不驚訝，「我的粉絲們都已跳槽，也同時接受我就是一名冷門歌手的事實，而我的AI角色也成為了目前所謂的頂流。畢竟該怎麼跟一個每幾分鐘就能推出一張新專輯的“人”比呢？」
儘管很多人認為，AI創造的歌聲裡沒有情緒，也沒有音調變化，外界還是能分辨出來，但孫燕姿認為「很抱歉，我懷疑這只會是個非常短暫的反應」，在萬事萬物都可以被複製、創造出來的世代，AI技術都可能會有一種專門為你創作的獨特內容，「你並不特別，你已經是可預測的，而且不幸的是，你也是可塑的」。
她自嘲像是一個在吃著爆米花、坐在電影院最好的位置上的觀眾，看著AI孫燕姿演唱那些並非出自於她的歌曲，就像在看《媽的多重宇宙》一樣，有個平行宇宙的存在，她不會特別著急、急於做些事情改變這一切，依舊如我們記憶裡的那個孫燕姿，優雅且處之淡然，「在這無邊無際的汪洋大海中存在，凡事皆有可能，凡事皆無所謂，我認為思想純淨、做自己，已然足夠」。