野生小牛被遊客亂抱！遭母牛棄養 黃石國家公園無奈實施安樂死
擁有野生動物棲息的觀光景點，都會再三告誡遊客不要隨便與野生動物互動，而美國黃石國家公園最近又發生一起血淋淋的例子，一頭野生小牛遭到遊客驚擾後被遊客抱走，之後野生小牛便被牛群排斥，母牛不願再照顧牠，當局擔心遊蕩小牛會造成危險，決定實施安樂死。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，上週六一位未知身份的男遊客，在黃石公園內驚擾了一頭野生的小牛，當時牛群正要渡河，結果小牛被遊客驚擾後與牛群分離，而遊客又把小牛從河中抱上岸，結果小牛與牛群越離越遠，跑到公路上被許多人目睹。
黃石公園獲報後將小牛帶回，並試圖將其送回與原本的牛群團聚，但母牛與牛群卻不願意接納，小牛遭遺棄後再次形單影隻地在公園內遊蕩。黃石公園表示，落單的小牛到處亂跑，且有尾隨車輛與行人的傾向，可能會造成安全問題，於是決定給予安樂死。
黃石公園強調，在園內遇到野生動物時，要與其保持至少25碼的距離。黃石公園也將調查該男子的行為，若決定依擾亂野生動物和行為不檢罪名起訴，最重可處6個月監禁與5000美元、約15萬4千元新台幣的罰款。
與野生動物保持距離，不僅對野生動物好，對遊客自身安全也很重要。黃石公園表示，光是在2022年的5月和6月，兩個月內就發生3起遊客遭野牛攻擊受傷的事件。黃石國家公園重申，遊客與野生動物接近，只會給彼此帶來不幸。