林舒語二兒子留長髮遭疑「當女生養」 委屈淚曝背後原因
藝人林舒語日前舉辦性別趴，公開三寶性別，已經有兩個兒子的她，期待能懷上女寶寶，然而天不從人願，第三胎依舊是男生，讓她直呼「人生好『男』」。眼尖網友發現，林舒語育有兩個兒子，不過4歲的二兒子總是留著長頭髮，遭到網友質疑「想把兒子當女生養」，對此林舒語澄清「留長髮不等於是女生！」並說明背後原因。
記者薛羽彤/綜合報導
林舒語二兒子4歲多，總是以長頭髮示人，讓人誤以為是女生，昨（24）日林舒語在IG曬出對話截圖，坦言每次有人質疑她將二兒子當女生養時，她心中都很受傷，「我夢想有個女孩，但我也用全心在愛我家兩個男孩跟即將出生的小男孩。」林舒語強調自己從沒有把二兒子裝扮成女生，玩具類也都是男生玩的東西。
至於留長髮這件事，林舒語認為是大眾世俗的認知，「留長髮不等於是女生！」二兒子從小也知道自己是男生，她解釋起初是因為二兒子頭髮留很慢，所以出生至今都捨不得調整長度，而二兒子自己也沒有想剪，這兩年林舒語不斷告訴兒子，「等到頭髮再長長一點，我們就剪掉去幫助需要的人」，藉此告訴孩子病童的故事，「希望他成為一個有愛且願意幫助別人的人」。
林舒語表示，自己真的非常愛孩子，「想生女兒是夢想，是兒子我也用全心在愛」，只要聽到她把小孩當女生養，心裡就很受傷，「因為我並沒有，而且我讓他們在充滿愛、充滿善良、完整的家庭中長大。」林舒語一番話也讓粉絲感到心疼。