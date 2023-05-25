軍購新型F-16V延後交付 邱國正再保證：2026年66架全到位沒問題
我國向美國新購66架F-16V (F-16 BLk70)戰機，首批戰機因飛控軟體研發進度延遲，而延後至民國113年（2024年）第三季出廠。國防部長邱國正今（25）日表示，操控軟體需要做調整，目前已有2架原型機出來，還在改進中，原則上民國115年（2026年）66架都會到。
記者呂炯昌／台北報導
外電報導，我國新購F-16V新型戰機因「技術障礙」問題將延後交機，但中東小國巴林卻比台灣更早一步獲得首架該款新型戰機。對此，國防部昨日晚間發布新聞稿回應表示，今年初已出廠之2架F-16 BLK70係原型測試機，主要用途為設計研發飛行操控軟體，其中1架為巴林訂購。我國F-16 BLK70戰機因前述軟體研發進度延遲，預於113年第3季出廠。美國防部已成立高階專案督管，確保洛馬公司於115年如期如質履約。
立院外交及國防委員會今日邀請國防部報告「國防產業發展條例執行狀況」，並備詢。邱國正會前受訪時表示，F-16 BLK70這個機型跟F-16一樣，但內容有差別，因為有差別，操控軟體需要做調整，目前已有原型機2架出來，還在改進中。當初所預定115年全部到位是沒變的，大家顧慮的也是國防部所顧慮的，採購會有所延宕一定去關切，因此馬上跟馬上進一步磋商，並聯合編組專案小組解決問題，目前溝通狀況都進展順利，原則上115年、66架都會到，絕對是沒問題的