影音／台灣之光！樂天女孩林襄領軍前進天使隊推廣應援文化
本季大聯盟首波台灣日活動，分別將於本週5月24日洛杉磯天使隊及5月27日奧克蘭運動家隊舉行，天使及運動家邀請樂天桃猿球團領隊浦韋青、樂天女孩赴美共襄盛舉，樂天女孩副隊長菲菲、Yuri 、岱縈、穎樂、若潼、林襄和團長壯壯出發前往美西，今在天使隊主場帶來精采的賽前表演。
記者吳政紘/綜合報導
洛杉磯天使隊台灣日於下午6：38開始比賽，主辦單位邀請到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、長榮航空公司執行副總蘇偉仁、樂天桃猿領隊浦韋青及南加州台灣旅館業同業公會前任會長及理事長汪蔚興，四位嘉賓進行團體開球，為台灣加油，讓台灣日更台灣。
除了樂天女孩帶來精彩表演外，近2000名僑胞席皆已售完，為了凝聚僑胞們向心力，洛杉磯天使隊台灣日專屬球衣特別在球衣背面印上「Taiwan」，右袖特製「Hello Taiwan」標誌，天使經典鮮紅色展現了僑胞們對運動的熱情。
樂天女孩一來到安那罕球場，馬上點燃上千名華僑的熱情，也與天使隊的啦啦隊相歡，在球場合照，一起為天使隊台灣日加油，果然大谷翔平就揮出全壘打，現場氣氛熱烈，女孩熱情享受大聯盟賽事，將台灣的應援文化推廣到國際！