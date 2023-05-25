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NBA季後賽／Jokic選秀報告曝光 　球探質疑他在NBA「打不了先發」

▲金塊明星中鋒Nikola Jokic率領球隊打進到西區決賽，但當年沒人認為他能在聯盟中取得這樣的成就。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊明星中鋒Nikola Jokic率領球隊打進到西區決賽，但當年沒人認為他能在聯盟中取得這樣的成就。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

丹佛金塊在本季率先闖進到總冠軍賽，球隊明星中鋒Nikola Jokic也得到了西決MVP的殊榮，回首當年他以次輪第11順位被選中，沒有太多人看好運動能力不出色的他能取得今天這樣的成就，甚至不認為他能取得先發位置。

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Jokic今年通過前三輪的考驗，帶領金塊隊史首度闖進總冠軍賽，他在對上太陽、湖人兩支強權的表現，也已經確立自己聯盟第一中鋒的評價。如今只剩下4場勝利，就可以拿下生涯首座總冠軍。

回首他當年投入選秀時，球探們雖然看好他的球商、柔和的手感和傳球視野，但對於其運動能力以及速度卻有所質疑，不看好他能在NBA成為先發等級的球員，各隊普遍對技巧型的歐洲白人中鋒能否在聯盟中站穩腳步沒有太多信心。

《Bleacher Report》當年發出的一份選秀球探報告中指出，Jokic擁有長人平均的身高與很棒的臂展，技術嫻熟、還擁有出色的場上意識，文中稱「憑藉著出色的技術和視野，他可以控球，有望成為一名出色的前場替補球員。」

但隨後報告指出，Jokic是一名「低於平均水平的運動員」，沒有彈跳能力來進行封蓋，也沒有理想的位移能力讓自己能保持在進攻球員前面，「這將給他的防守帶來重大問題，並限制他成為進攻端的角色球員」。

談到他的優勢時，文中直指Jokic對於周圍環境有著敏銳的直覺，對於比賽判讀能力很出色，能用正確的方式破解防守、幫助隊友得到機會，「在NBA中，他將能夠在執行進攻戰術時，與隊友完美合作，無論他是在低位、高位還是側翼，都能接球並迅速發揮作用。」

由於Jokic的高出手方式，該報告認為他會成為一名出色的定點射手，但「不具有單打得分的能力」，因為他過度緩慢的移動速度，讓他很容易會被協防者給擋住。

Jokic被認為未來的模板是「窮人版」的Boris Diaw，能在一支球隊中擔任第4或第5點的得分選擇，「不幸的是，他的防守可能會妨礙他場均上場30多分鐘的時間，或是以先發身份出賽。然而，能在未來成為一支常勝球隊中，值得尊敬的替補球員，也並沒有什麼可恥的。」

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