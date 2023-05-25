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Sugar high危機爸媽都怕！預防3招必學　別給小孩吃「這3類」食物

▲有些家長會用糖果、飲料，做為安撫或獎勵小孩，但程涵宇營養師提醒，可能會養成孩子對甜食的依賴。(圖／官方提供)
▲有些家長會用糖果、飲料，做為安撫或獎勵小孩，但程涵宇營養師提醒，可能會養成孩子對甜食的依賴。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

「Sugar high」家長應該不陌生，指的是孩子在吃了甜食後產生的興奮感，也因此讓不少爸媽對於「糖」戒慎恐懼。但國外研究即指出，越是嚴格禁止，可能反而招致反效果。關於該不該給孩子吃零食，營養師程涵宇提供3準則，呼籲家長「正確挑選、控制份量、假日限定」，同時也分享3款「空熱量」零食，家長不要誤踩雷區。

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Ｑ：種類怎麼挑選？Ａ：檢查營養標示，正確挑選避開空熱量

家長除了自己可以透過產品標示確認營養成份外，也應教育孩子正確挑選的方法，避開沒有營養價值的空熱量飲料。以孩童早餐常喝的調味乳為例，挑選時要注意不是所有調味乳都是鮮奶做的。選擇以鮮乳製成、且生乳含量達50%以上的冷藏調味乳，不僅較新鮮、還能攝取到蛋白質、鈣質等有助牙齒骨骼正常發育的營養素，還能喝到鮮乳的新鮮口感。

Ｑ：份量怎麼拿捏？Ａ：參考每日飲食指南建議，把關糖份攝取量

選擇有營養價值的種類外，添加糖的攝取量不宜超過總熱量的10%，若以7-12歲的學童每天2000-2200的熱量建議換算，約為50-55公克的糖份。如果孩子當天有攝取含糖的零食或飲品，家長也應該有意識降低其他餐食中的糖類添加比例。

Ｑ：頻次怎麼規定？Ａ：假日限定，不養成甜食依賴

許多家長常會用甜食、飲料，做為安撫或獎勵小孩。但程涵宇營養師提醒，這樣的習慣可能不知不覺間養成孩子對甜食的依賴。營養師建議，可以「假日限定」來為孩子建立正確的飲食習慣。

▲營養師建議，給孩子零食的方式可以採用「期間限定」，像是假日出遊時，滿足孩子的口慾與出遊的儀式感。(圖／官方提供)
▲營養師建議，給孩子零食的方式可以採用「期間限定」，像是假日出遊時，滿足孩子的口慾與出遊的儀式感。(圖／官方提供)
3種「空熱量」食物應避免

若長期錯誤選擇甜食飲料，確實會對孩子的健康造成負擔，因此挑選時要減少選擇空熱量食物的次數，其中有3種類都是沒有營養價值且對於身體有負擔的食物應該要避免攝取。

  1. 汽水：因為是由糖、水組成，同時含有咖啡因和磷會干擾鈣的吸收，甚至影響孩童成長發育。
  2. 奶精奶茶：由糖、油組成，濃濃奶香但沒有奶，營養價值低、熱量高，長期攝取容易導致肥胖和脂肪肝的形成。
  3. 由糖與色素組成糖果：建議家長應避免五彩繽紛、顏色鮮豔的糖果以免影響孩子專注力。
零食上的選擇，營養師建議，正值成長期的孩童每天都應喝足兩份（一份240ml）鮮奶，而調味乳則可在假日帶孩子去野餐、遊玩時有限度的解封，搭配穀物餅乾、果乾等同樣含有營養價值的零食，滿足孩子的口慾。

▲營養師分享給孩子吃零食的三準則，同時提供健康小零食的挑選，而三大空熱量的地雷食物則要少碰。(圖／官方提供)
▲營養師分享給孩子吃零食的三準則，同時提供健康小零食的挑選，而三大空熱量的地雷食物則要少碰。(圖／官方提供)

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