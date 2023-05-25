Sugar high危機爸媽都怕！預防3招必學　別給小孩吃「這3類」食物

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家長除了自己可以透過產品標示確認營養成份外，也應教育孩子正確挑選的方法，避開沒有營養價值的空熱量飲料。以孩童早餐常喝的調味乳為例，挑選時要注意不是所有調味乳都是鮮奶做的。選擇以鮮乳製成、且生乳含量達50%以上的冷藏調味乳，不僅較新鮮、還能攝取到蛋白質、鈣質等有助牙齒骨骼正常發育的營養素，還能喝到鮮乳的新鮮口感。
Ｑ：份量怎麼拿捏？Ａ：參考每日飲食指南建議，把關糖份攝取量
選擇有營養價值的種類外，添加糖的攝取量不宜超過總熱量的10%，若以7-12歲的學童每天2000-2200的熱量建議換算，約為50-55公克的糖份。如果孩子當天有攝取含糖的零食或飲品，家長也應該有意識降低其他餐食中的糖類添加比例。
Ｑ：頻次怎麼規定？Ａ：假日限定，不養成甜食依賴
許多家長常會用甜食、飲料，做為安撫或獎勵小孩。但程涵宇營養師提醒，這樣的習慣可能不知不覺間養成孩子對甜食的依賴。營養師建議，可以「假日限定」來為孩子建立正確的飲食習慣。
3種「空熱量」食物應避免
若長期錯誤選擇甜食飲料，確實會對孩子的健康造成負擔，因此挑選時要減少選擇空熱量食物的次數，其中有3種類都是沒有營養價值且對於身體有負擔的食物應該要避免攝取。
- 汽水：因為是由糖、水組成，同時含有咖啡因和磷會干擾鈣的吸收，甚至影響孩童成長發育。
- 奶精奶茶：由糖、油組成，濃濃奶香但沒有奶，營養價值低、熱量高，長期攝取容易導致肥胖和脂肪肝的形成。
- 由糖與色素組成糖果：建議家長應避免五彩繽紛、顏色鮮豔的糖果以免影響孩子專注力。