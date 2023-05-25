協和四接環評會議審查　環團：應考慮轉型再生能源電廠

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根據開發單位台電公司資料，協和電廠改建為第四天然氣接收站，已歷經3次開發面積縮減。由最初約29.25公頃（1.0版）縮減至約18.6公頃（2.0版替代方案），後續再縮減至約14.5 公頃（3.0版東移方案），縮減面積與初始方案相比達14.75公頃。
台電表示，經努力嘗試各種配置，3.0版方案已為最精簡用地，並將填海區東移至LNG卸收站港池內，可保留電廠外側潛堤區珊瑚及大海扇區。
守護外木山行動小組於環評會議開始前至環保署大門抗議，批評執政黨與台電將「自然海岸零損失」當口號，以毫無轉型正義的「能源轉型」為海送終。
基隆護海公投領銜提案人王醒之表示，台電雖然提出5000餘字的環評報告書，但外木山小組閱讀過後總結只有16字「答非所問、避重就輕、自我矛盾、扭曲事實」。
王醒之舉例，台電強調已進行操船模擬、水工模型試驗等，但其實是引用108年7月、針對1.0、2.0版本開發的資料；今年2月第三方驗證會議中也有單位提出安全疑慮，如台灣港務公司提及LNG船操船碰撞風險、港型改變後港內靜穩度下降，甚至LNG船進港25次就有1次發生碰撞的高比例，都避重就輕帶過。
基隆市野鳥學會常務理事鄭暐表示，台電的調查中針對海海生態評估部分「充滿惡意欺騙」，調查點位根本不是現在3.0版本的填築區；根據台電過去的調查資料，3.0版的填築區曾記錄到保育類海龜出現，是海龜棲息地，但這次報告中卻刻意呈現紀錄是零隻。
野薑花公民協會常務理事陳雪梨指出，台電已知海底火山距離協和電廠僅4公里，且當地鄰近核二廠，台電過去也有進行地質調查，但當公民團體提出協和改建為「地熱發電廠」時，台電卻又說當地「地質條件不明」。
陳雪梨舉例，今年1月在台灣所舉辦的「國際地熱論壇」，許多國際一流的工程顧問公司均表示有意解決地熱探勘的問題，但台電仍一口斷定地熱資源「掌握不易」。
台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，第四天然氣接收站填海處就是「基隆市水產動植物保育區」，屬於海岸管理法第12條的「一級海岸保護區」，依法應禁止改變其資源條件；同樣呼籲協和應轉型為「再生能源電廠」，而不是只給基隆人「燃氣火力電廠」的選項。（編輯：管中維）1120525