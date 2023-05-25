仲夏動物樂園來了！壽山動物園暑期營隊熱烈報名中

廣受大小朋友喜愛的壽山動物園營隊已邁入第14年，今年5月至8月以「仲夏動物樂園」為主題，針對不同客群推出各式主題營隊；除了一日兒童營及親子營外，還有深受大家喜愛的夜宿動物園體驗營與今年首創的台語生態營。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府觀光局長高閔琳說，壽山動物園營隊今(2023)年第一季共辦理55梯次，場場爆滿，超過1900人次參加。2009年首創全台「夜宿動物園」，一推出即秒殺，白天除觀察園區動物及動物知識小遊戲，也安排壽山岩洞探險。晚上則由生態老師帶領觀察夜間野生昆蟲，了解動物生態習性。今年更首次為親子開設以禽鳥走獸為主題的「飛禽走獸親子台／國語營」。
為滿足單日體驗的客群需求，也推出各式以園區動物為主題的一日營隊「非洲動物兒童營」及「亞洲動物兒童營」；結合小朋友喜愛的大富翁、九宮格生態提問連線、動物大會串等多項互動單元寓教於樂，讓參加的孩子們藉由遊戲加深學習印象。
高市府觀光局指出， 7/6至7/23衛武營「2023花露露的童樂節」，超人氣的「花露露」也發出快閃預告，參加6/23飛禽走獸台語親子營、6/24夜宿動物園國語親子團及7/3夜宿動物園的朋友，將有機會與花露露一起互動，拉近動物生態與藝術的距離，打造獨有的精彩回憶。
壽山動物園以各式主題營隊推廣生態保育，目前仲夏營隊已開放報名，名額有限，更多營隊活動場次可關注壽山動物園臉書粉絲團或洽詢賀名旅行社專線07-3230457。