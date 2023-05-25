內幕／侯營選戰節奏緩慢、與黨對接會議沒進展　與會民代嗆這2點

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為了擬定選戰文宣主軸與宣傳戰略，黨中央與侯陣營在23日晚間開了第一次的輔選會議，特別選在下班時間，就是要讓侯陣營代表的新北市副市長謝振達、副秘書長張其強能夠出席。
會議由國民黨秘書長黃健庭主持，副秘書長江俊霆、文傳會主委林寬裕、副主委林家興以及國民黨立委王鴻薇、台北市議員柳采葳，還有桃園市副秘書長金志聿等出席與會，會議約進行一個小時。
據了解，黨中央派出王鴻薇與柳采葳與侯陣營對接，主要就是借重出身新聞界的經驗，會中他們也向侯營提出要建立媒體聯絡的管道，隨後侯陣營當晚即由新北市議員呂家愷創立「臨時媒體群組」，並與同為新北市議員的江怡臻一起經營該群組，提供侯友宜的選舉行程及時事回應。
不過，除了成立媒體群組外，其他包括黨中央建議可以與侯營成立工作小組的群組，立委與民代為侯友宜辯護時需要的相關資訊及與侯營的對口，以及緊接著要到來的全代會主軸、口號等，都沒有實質的進度，讓與會人士認為「侯營似乎都還沒有做好準備。」
據了解，侯營主要是受限於競選團隊成員不少都在新北市政府工作，要等6月團隊成員離職、到位後，才會有比較多的選舉活動，因此把5月17日被徵召後至5月底視為一個過渡、空窗期。
侯營代表也在會議中說，目前侯友宜的行程仍是市政為主，還不會涉及太多選舉行程，但馬上就被與會的民代反駁說，自被提名後，每一個行程都是選舉行程，沒有什麼市政行程！該民代更直言，侯友宜不要想要再像過去一樣跟國民黨保持距離，這對侯不會加分，與會的侯營代表也並未做更多的回應。
地方民代認為，侯營一直以來的選戰決策圈子就比較小，過去也的確打贏了兩場新北市選戰，但總統大選的層級與規格並不同，勢必要跟黨中央合作，善用黨的資源，才有可能勝選。