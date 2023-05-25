影片／SOMI全昭彌謝台粉！《So Wonderful Festival》9hr表演公開

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今年22歲的JEON SOMI，由於爸爸是荷蘭裔加拿大人，所以她有混血兒的深邃五官。JEON SOMI於2015年參加選秀節目《SIXTEEN》亮相並受到關注，雖然無緣成為TWICE成員，但之後在選秀節目《PRODUCE 101》中的表現亮眼，最後以第一名成績成為限定團體I.O.I的C位（核心位置）成員，並正式與YG娛樂旗下獨立廠牌THE BLACK LABEL簽訂專屬合約，再於2019年以SOLO歌手身分出道，2021年發行首張正規專輯《XOXO》，隨後推出的第三首數位單曲〈DUMB DUMB〉，〈DUMB DUMB〉MV更成為她首個觀看數破一億次的歌曲。
JEON SOMI將隨著同公司的TAEYANG、LØREN一起來台參加《So Wonderful Festival》，她將會帶8位舞者登台表演，JEON SOMI更錄製影片向台灣粉絲問好，她表示：「你好，我是JEON SOMI，我想要感謝6月3日要去《So Wonderful Festival》的粉絲，我已經等不及要見到大家了！See you soon！」
《So Wonderful Festival》於6月3日在桃園陽光劇場舉辦，邀請到歐美、韓國、台灣歌手輪番開唱，更斥資千萬打造Wonderful Experience區域，並增加工字形延伸舞台，讓粉絲能以超近距離體驗演出、跟藝人互動，現場還進駐60個美食品牌，讓樂迷看表演前不怕餓肚子。活動門票可至KKTIX購買。