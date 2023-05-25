雪梨市中心大樓遭惡火吞噬！上百位消防員急灌救 烈焰濃煙竄天
澳洲雪梨市中心火車站附近，今（25）日下午一棟7層樓建築發生大火，烈焰濃煙沖天，火勢燃燒猛烈，大樓外牆整片塌落，現場畫面怵目驚心。當地消防單位出動130多位消防員和30輛消防車前往灌救，目前火勢已經控制，不過要完全撲滅估計還需要一段時間，幸好沒有傳出人員傷亡。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，起火點位於蘭道街（Randle Street）一棟7樓建築的3樓，不過起火原因仍須調查。當地消防人員表示，起火當下該棟建築裡面無人居住，因為該大樓正準備要改建為酒店，建築大部分材料是由木材製成，且由於空置而通風良好，火勢一發不可收拾。
消防人員趕到現場時，疏散了周圍約數百位住戶，由於火勢強烈燃燒，火場有坍塌的風險，目前雖然火勢已控制不再蔓延，但仍在評估是否適合讓附近住戶回家。估計工作還要持續進行數個鐘頭，才能完全撲滅火勢。
由於起火地點位於市中心又鄰近車站，許多通勤民眾都目擊了火場，紛紛驚呼可怕。就連在當地媒體《9News》服務的資深攝影師麥基（Mike McGee）都表示，這可能是他生涯在雪梨看過最嚴重的火災，「大樓的每扇窗戶都冒出火焰」。
由於火勢影響，附近的輕軌列車暫停服務，一些社區巴士也改道通行，但是火車運輸則沒有受到影響。