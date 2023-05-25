高雄榮總頭頸癌團隊　多專科整合提供全人醫療

衛生福利部於111年12月發布109年國人癌症登記報告，口腔癌(含口咽及下咽癌)位居男性癌症標準化發生率第三位。其發病年齡中位數為58歲，顯示患者罹病時多值壯年，對家庭及社會影響甚鉅。高雄榮總每年收治350例以上新診斷的頭頸癌患者，團隊積極參與頭頸癌照護品質認證，順利於2021年底成為中南部第一家通過認證的醫院。
記者陳美嘉／高雄報導
頭頸癌泛指發生在頭頸部之癌症，包括口腔、鼻咽、口咽、下咽、喉、耳、鼻竇及鼻腔、唾液腺及甲狀腺等，除唾液腺與甲狀腺外，百分之九十以上是鱗狀上皮癌。頭頸部位具有多種重要功能，疾病本身或治療皆可能造成患者外觀、呼吸、咀嚼、吞嚥、發音的機能障礙，需要多方面專家的團隊合作，才能使治療趨於完善。
高雄榮總在認證準備過程中，團隊重新檢視頭頸癌患者照護流程與面向，修訂各項指引，建立即時品質監測的資訊系統，強化團隊照護的完整性，達成品質提升的目的。「全人全心 優質創新」是團隊的標語，利用多專科的整合，提供兼顧患者身、心、靈層面的全人醫療。
就創新服務而言，高雄榮總指出，頭頸癌團隊在院長林曜祥帶領下，參考文獻進行口咽癌療程之改善。高雄榮總研發之療程，讓患者先接受引導式化學治療，再接受手術，有效降低患者接受放射線治療的痛苦與後遺症。目前已治療約50名病患， 2年存活率100%，且僅有約10%病患需要追加放射線治療，所需劑量也較傳統療法低，有效減少組織傷害，降低終生後遺症的風險，並能保留吞嚥、發聲等重要的生活功能。