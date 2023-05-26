房市／都愛住這裡？台中「5區」人口移入多　信義房屋專家揭原因

房價開始鬆動了！全台18行政區下跌中　這區房價掉近3成名列第一

▲房價出現鬆動跡象，樂屋往觀察全台有18個行政區房價正在下跌中，台中市的潭子和大甲跌幅都接近3成最多。（圖／NOWnews資料照片）
▲房價出現鬆動跡象，樂屋往觀察全台有18個行政區房價正在下跌中，台中市的潭子和大甲跌幅都接近3成最多。（圖／NOWnews資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

民進黨總統參選人賴清德日前「有沒有注意到房價在降？」言論挨轟。不過，有業者調出數據，直指全台共有18個行政區房價正在下跌，台中市的潭子和大甲，房價跌幅雙雙超過20%、接近30%，高雄市新興區房價也下降15%以上。然而，大多數地區的房價波動似乎仍處於盤整階段，有些地區的價格仍在持續上漲，總體來說，房價並未跌到「有感」。

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房屋搜尋平台「樂屋網」統計全台六都158個行政區房價，以去年5月至今年4月，六都行政區平均房價與前一年度進行對比，同時篩選出1年內交易量少於400筆的行政區，結果顯示全台共有18個行政區房價下跌。

▲全台18個跌價行政區中，有12個都在台北市。（圖／樂屋網提供）
▲全台18個跌價行政區中，有12個都在台北市。（圖／樂屋網提供）
▲不過跌價18區中跌幅最多的，是台中市的潭子和大甲。（圖／樂屋網提供）
▲不過跌價18區中跌幅最多的，是台中市的潭子和大甲。（圖／樂屋網提供）
這18跌價區有12個在台北市，相當台北市有超過一半的行政區出現跌價，其中松山區的跌幅最大，單價由每坪9字頭回落至8字頭，其次是文山區，跌幅達到8%；中山區的房價也從8字頭跌至7字頭，其他地區如萬華區、大安區和中正區，房價也有微幅波動。

新北市中，跌幅最大的是新店區，下跌了近8%，其次是三芝區；桃園市只有大園區的房價略微下跌2%，其他行政區的價格幾乎全面上漲。然而，在這次六都跌價行政區中，跌幅最大的當屬台中市，房價下降超過了20%，甚至接近30%。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，本次上榜的跌價行政區，除台北市外，幾乎都是當地的蛋白區率先出現價格鬆動，如台中市的潭子、大甲，台南市的佳里、麻豆等，顯見在市場不穩，價格渾沌不明的情況時，重大建設到位，生活機能完善的傳統蛋黃區，對價格的抗跌保值性也會更強。

至於台中潭子，則是受到北屯區房市激勵所帶動的外溢效應，近2年房價成長快速，隨著房市降溫，房價不僅下跌了近30%，交易量也縮減了3倍，價量齊跌，大甲地區則因人口結構老化等因素，房價支撐力道有限。

▲高雄市先前因台積電議題帶動，部分地區房市過熱，而今房市已趨冷。（圖／NOWnews資料照片）
▲高雄市先前因台積電議題帶動，部分地區房市過熱，而今房市已趨冷。（圖／NOWnews資料照片）
洪安怡補充，過去高雄市在台積電等相關建設議題帶動下，有些地區房市出現過熱，而今房市趨冷，不斷衝高的房價也明顯出現疲態，如靠近高雄車站的新興區，本就是人口密集的老舊市區，可開發素地有限，區內交易主要仍是屋齡較高的中古屋，缺乏新建案的價格推動，房價也難以上升。

洪安怡指出，目前看來六都的跌價行政區，大多數僅處於房價的「盤整」狀態，對於買方而言，要下跌到有感，恐怕需要持續一段時間跌幅達1成以上，而感受到房價下跌後再進場，可能已是房價正要開始谷底反彈的時刻，建議無需過度關注短期價格波動，而是回到自身需求和還款能力進行評估，才是比較穩健可行的購屋方式。

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