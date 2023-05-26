金宣虎合作《茶金》女星破局！她自爆最愛大叔李政宰

電影《1977年的那一張照片》以台灣的歷史事件為背景，講述大時代中的台韓愛情故事；今（26）日舉行電影啟動記者會，主要演員許安植、夏騰宏共同出席，許安植預計在片中會和南韓男星談戀愛，目前人選尚未確定，片方曾邀請人在台灣的金宣虎，無奈檔期喬不攏。
記者黃雅琪/台北報導
曾演出台劇《茶金》「山妹」一角，因而大受好評的女星許安植，這回在電影《1977年的那一張照片》擔綱女主角，雖然無緣與金宣虎合作，不過片方也整理出一份南韓男星名單給她參考，令她直呼：「當下覺得好像選妃！」私底下的許安植其實最愛李政宰，只是礙於年齡差距太大，不符合故事設定。
夏騰宏和許安植在片中飾演青梅竹馬，私下兩人也認識10年以上，夏騰宏透露，自己當時還在服飾店上班時就認識許安植，兩人也有很多共同朋友，目前都成為了演員：「像許光漢那時候也是店員，大家都在東區各個地方打工，我那時還沒有進演藝圈，只是小模特兒，頂多偶爾拍拍平面。」
電影《1977年的那一張照片》描寫一段愛唱歌的客家女孩與韓國留學生在大時代下的橫跨台韓的異國戀曲，將透過中壢的一間老相館，窺見1970年代的客庄生活，隨著男女主角追尋夢想的腳步，牽起校園民歌歲月，並延伸到整個台灣經濟文化在時代進程下的脈動，映照當時人民對自由與美好生活的迫切渴望。