獨／7-11思樂冰回歸開賣！「容量、售價」曝光：每天限量30杯
7-11經典思樂冰已經消失多年，近日官方已經證實「夏日準備重磅回歸」，讓不少常客相當的興奮，準備好要來喝爆！然而率先擺出機台的台北市松山區的「總部門市」，日前就有美食部落客逛超商時發現疑似「悄悄試賣」，不過目前每天只有限量30杯，引爆網友熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
美食部落客「Sammy山米」日前到7-11總部門市時，意外發現擺出來的思樂冰機台已經悄悄可以購買，讓她感到又驚又喜，山米透露「櫃檯結帳之後就可以拿杯子去裝，目前販售的口味有經典的可樂口味以及芬達綠茶口味，實在是太懷念了！」
山米告訴記者表示「原本只是路過，看到突然一杯39元的售價牌子已經掛上去，詢問店員是否已經開賣，店員點頭，不過也表示目前糖漿還沒有供應穩定，每日目前只有限量30杯」山米也說「沒想到就這麼幸運被我遇到開賣！自己裝真的太回味啦！」只見貼出的影片，公告上寫著也可以自帶環保杯折價5元，不過限制盛裝480ml。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「OMG童年回憶真的回來了，我愛7-11」、「要先蓋蓋子再裝才會滿滿的唷！」、「哈哈哈哈有點漲價XD」、「剛剛也有半夜去總部門市，一直都在保養中哈哈哈，希望趕快全面開賣」、「懷念到爆啦」、「我愛的真的回來了！」而《NOWnews》實際詢問官方，目前是否只有總部門市限量開賣，截稿前7-11尚未回覆。