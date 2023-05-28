保險理賠醫起通2.0年底上線　台大醫北榮長庚可望加入

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回顧「保險理賠醫起通」1.0，保戶必須向醫院及保險公司簽署醫療資料授權同意書，精進至1.5版後，保戶可在向保險公司申請理賠的同時簽署授權同意書，再由保險公司透過壽險公會平台傳遞同意書給醫院，醫院會將診斷證明書及收據pdf檔提供給保險公司。
壽險公會預計今年底推動「保險理賠醫起通」2.0版，屆時在取得保戶授權下，將透過API直接串接至醫院欄位資料，屆時保險公司即可直接自醫院取得保戶授權的特定醫療資料，取代過往醫院提供的診斷證明書pdf檔。
壽險公會指出，公會原則為「資料最小、最精準授權」，若申請理賠只需要3種醫院欄位資料，絕對不會要到5種。
壽險公會解釋2.0版運作模式，民眾可透過數位身分驗證，線上簽署醫療資料授權同意書，並指定就醫科別、區間及種類，由壽險公會將授權同意書提供給醫院，醫院有權驗證電子簽章真偽，經確認後即可透過保險科技運用共享平台將民眾指定資料提供給指定的保險公司。
壽險公會表示，在資料傳輸過程中，除了透過數位信封技術加密外，傳輸通道同樣經過加密，等於有雙重保障，對民眾而言，不必擔心個資遭非特定人使用；藉由保戶個別授權，「保險理賠醫起通」可減少行政成本，並降低民眾對於保險公司可能取得甚至濫用資料的疑慮。
除了利用保險科技持續簡化民眾申請理賠程序外，保戶對「保險理賠醫起通」便利性究竟是否有感，還是取決於加入的保險公司及合作醫院家數。
目前已有21家壽險公司及4家產險公司加入「保險理賠醫起通」，合作醫院則有三軍總醫院、台中榮民總醫院、台北市立聯合醫院、彰化秀傳醫院、振興醫院等10餘家。
壽險公會透露，在理事長陳慧遊奔波溝通下，願意加入「保險理賠醫起通」的醫院已有重大突破，包括台大醫院、台北榮總、長庚醫院等大型指標醫院均進入合約審閱階段，預計將在今年底「保險理賠醫起通2.0」正式上線時加入。
根據壽險公會內部資料，透過「保險理賠醫起通」申請理賠的保戶，若資料完備，進件後3天即可完成賠付，自2020年上線至目前為止，理賠件數約70萬件，保險給付逾新台幣300億元。（編輯：潘羿菁）1120528