不只是書店！打造生活風格的領航者　蔦屋書店創辦人增田宗昭

「書店就和神社一樣，我們打造的這間店裡，收納著人們靈魂集結而成的作品。」——增田宗昭（蔦屋書店社長）增田宗昭是日本最美書店《蔦屋書店》（TSUTAYA BOOKSTORE）創辦人，1983年在故鄉枚方市開了第一家影音書店TSUTAYA BOOKS後，於1985年創辦CCC公司，至今已有上千間店鋪。他致力於以生活風格提案、站在顧客的立場為出發點而創造出舒適的閱讀與休閒空間，每一家分店都隨著環境特色，打造出獨特面貌展現於世人面前。增田宗昭認為，唯有不斷回到初心，以內在發展為出發點，才能免於企業越來越僵化的泥淖。
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出生於1951年大阪府枚方市的增田宗昭，大學畢業後曾投入開發東京青山的知名商業大樓Bell Commons的企劃案，也曾在成衣公司工作。他的創業初衷並非是開書店，而是想要打造出邊喝咖啡邊看書的舒適空間。因此，他在大阪枚方市開第一家TSUATAY時，是個只有32坪大的「影音CD、電玩、書籍」出租店。他在銀行貸款的借款證明書上的創業動機是：「我想提供1980年代年輕人新生活體驗方式的場所（LIFE INFORMATION CENTER LOFT）」。
事實上，蔦屋書店較像是複合式商場的展示空間，每家TSUATAY都會因當地不同的環境屬性而有不同的開店企劃，商場展示上也有著各自不同的主題。1985年成立「CCC」企劃公司（CCC Design Company），主要業務為規劃TSUATAY的行銷活動，並且落實創辦人增田宗昭腦海中天馬行空、多元豐富的想法。既然是影音出租起家，增田宗昭於1999年在澀谷站的十字路口前，開設一家總共八層樓的TSUTAYA澀谷旗艦店，成功地將書本、影音服務與咖啡加以結合中2003年將重心從影音轉入到書籍，在六本木所設立的第一家概念店（TSUTAYA Tokyo Roppongi）是首次與星巴克合作，讓書本與咖啡餐飲做了最完美的詮釋。
此外，增田宗昭也在2003年創立T卡制度，也就是多業種的點數累積制度T-Point，為往後的異業結盟奠下良好的基礎。由於T卡利用異業結盟，例如與餐飲、便利商店、加油站等等屬性不同的廠商合作，鼓勵會員利用累積點數制度來換取商品或虛擬貨幣來達到折扣紅利，不但可以刺激消費，還可以利用搜集來的會員資料，對消費者進行大數據分析，藉此了解消費者的需求、消費型態，幫助CCC集團了解潛在可異業結合的廠商，以及商品開發。CCC集團之所以進一步與家電廠商合作，創立二子玉川「蔦屋家電」，便是在這樣的因緣下誕生。
事實上，增田宗昭起初就不將蔦屋書店定位為書店，因爲傳統書店的擺設與空間規劃已經偏離人們的需求。他認為「書店就和神社一樣，我們打造的這間店裡，收納著人們靈魂集結而成的作品。」因此，蔦屋書店販賣的不是書本，而是書本的內容，一種以生活提案的概念、視覺化的方式呈現在消費者面前。於是，他把這樣的想法一次展現在2011年在東京代官山成立的蔦屋書店（T-SITE）。這個佔地四千坪，由廊橋連接的三連棟建物，加上外牆白色的大Ｔ型字樣，讓商場看起來大器卻不失典雅。不僅如此，代官山門市還串連周邊的特色餐廳、咖啡店、腳踏車店、二手商店、寵物店以及友善食材店鋪等等，使得這個原本寂靜的山丘，慢慢集結成文青專屬的文化生活圈。
增田宗昭常掛在嘴上的生活提案，究竟是什麼概念呢？或許可稱為生活概念的展場企劃，例如，今天想要出國旅遊，那麼關於旅遊相關的知識與商品所需為何？你可能需要旅遊指南，想知道交通資訊，想知道當地的風土民情、人文歷史。為了記錄旅行回憶，可能需要輕便的背包與相機，想品嚐當地的美味料理，不僅有餐廳指南，賣場裡面或者外面的異國料理餐廳，也可以讓你先滿足一時興起的食慾。當然，也能順便教你怎麼製作異國料理，這時候就不能少了料理所需要的家電與餐具了，代官山門市可說是真的達到增田宗昭販賣生活風格的目的了。之後蔦屋書店陸續開枝散葉，每一家分店都會因著環境特色，有著獨特面貌。例如在東京銀座的蔦屋書店藝廊THE CLUB，創造的就是藝術生活，不僅支持許多藝術家的作品，也讓策展人可以在此一展長才。