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草叢驚見受傷「火紅大嘴鳥」！他靠近被咬　封號超狂：鳥界法拉利

▲赤翡翠是稀有過境鳥，在台灣本島、蘭嶼及彭加嶼等離島都有記錄。（圖／爆廢公社）
▲赤翡翠是稀有過境鳥，在台灣本島、蘭嶼及彭加嶼等離島都有記錄。（圖／爆廢公社）

記者潘毅/綜合報導

世界之大，無奇不有，有些長相較為特殊的生物，一般人看到都會感到十分好奇。近期就有民眾在路邊草叢目睹一隻「火紅大嘴鳥」疑似受傷，而靠近關心牠也不小心被咬到，隨後事主決定拍下照片詢問神通廣大的網友們「這是什麼鳥？」隨後這隻紅色小可愛的真實封號也曝光了：是鳥界的法拉利！

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一位民眾昨（27）日在臉書社團《爆廢公社》上發文分享，自己行經一處草叢時，突然看到裡面有一個顯眼的紅色身影，靠近仔細一看發現是一隻鮮紅色的小鳥，有著黑嚕嚕的大眼睛，以及大大的紅色鳥喙。

事主仔細觀察後發現，這支紅色小鳥疑似受傷飛不起來，但在更靠近時就被牠用大大的鳥喙咬到了。由於原PO有要務在身，只能先行離開，等到忙完再返回現場時，鳥兒已經消失了。

▲拍鳥俱樂部李清欣拍到難得一見展翼飛翔的赤翡翠。（圖／李清欣提供，2018.04.28
▲赤翡翠通常會受傷都是因為撞擊，因此第一時間處理格外重要，在第一時間就通知各地的鳥會，請他們轉給專業的獸醫師或是救助單位。（圖／李清欣提供，2018.04.28）
貼文曝光後，立刻有不少網友驚呼「好特別喔，第一次看到欸」、「神鳥鳳凰吧，顏色好鮮豔」、「顏色好美」、「寶可夢的火焰鳥被你遇到了！」；隨後也有內行人解答「赤翡翠，稀有過境鳥」、「翠鳥的一種，嘴長這樣是要撈魚」、「赤翡翠，翠鳥的一種」。

事實上赤翡翠是稀有過境鳥，在台灣本島、蘭嶼及彭加嶼等離島都有記錄，台灣會看到赤翡翠台灣亞種以及赤翡翠東北亞種兩種物種，前者背面紫色較濃，繁殖於琉球群島，冬季南遷至菲律賓、蘇拉威西北邊、後者則是繁殖於中國大陸東北、朝鮮半島及日本，冬季南遷至大陸東部、菲律賓及蘇拉威西。

赤翡翠會單獨出現於濃密闊葉林、海岸樹林中，主要以昆蟲、魚、蟹、蝸牛、蜥蝪、蛙類等為食，停棲時常不停擺動頭部或尾羽，飛行振翅快速，常直線穿梭於樹林，有時邊飛邊鳴叫，鳴聲清脆響亮。

過去《NOWnews今日新聞》也曾報導，赤翡翠通常會受傷都是因為撞擊，因此第一時間處理格外重要，在第一時間就通知各地的鳥會，請他們轉給專業的獸醫師或是救助單位，也不要把傷鳥放進鳥籠中，因為不知道牠是否有內傷或是骨折，放在鳥籠中可能會讓牠想展翅試飛而造成傷勢加重；正確的做法是：

1.找個比鳥體積長寬大約2倍的紙箱，上面戳些透氣孔。紙箱內把舊報紙或不要的紙張撕開成一條條的形狀，做成一個下凹式佈置的像巢一樣。

2.把傷鳥放進紙箱，紙箱蓋起，讓牠在漆黑的紙箱中休息。

3.絕對不要餵食，撞擊鳥容易有腦震盪。
 

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