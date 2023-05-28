以色列名模「厭食症折磨13年」病逝！享年35歲 生前體重只剩23KG
以色列名模卡琳鮑曼（Karin Bauman）自22歲那年患上厭食症而接受治療，近期還因為感染新冠肺炎導致病情惡化，被送進重症監護室，最終不敵病魔於23日病逝，享年35歲，也引發社會關注。
記者詹鎰睿/綜合報導
據《以色列時報》報導，鮑曼出身於名模世家，家中4位姊妹都是模特兒，鮑曼也在14歲那年獲得以色列全國青年選美比賽亞軍，17歲正式出道，怎料，卻飽受職業壓力以及外界期許，鮑曼也漸漸產生容貌焦慮，對身材相當在意，為了控制體重，不幸在22歲那年患上厭食症。
鮑曼生前表示，因為沒有脂肪的關係，她完全沒辦法坐，也不能獨自去洗手間，因為會頭暈摔倒，換上厭食症之後，這段期間一直都在接受治療，但始終都沒有復原跡象，直到2022年，鮑曼在寫給母親的一封信中提到自己累了、倦了，只想等到最後的時刻來臨。
鮑曼早逝的消息，也引起社會對於厭食症（飲食失調症）的關注與省思，不僅是嚴重的心理障礙，也會引發抑鬱症、焦慮症，除了影響患者的身心健康，還會讓患者對社交生活造成負面影響。
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