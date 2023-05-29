再添戰力！台推動國艦國造　沱江級富江軍艦6月交船海軍

我是廣告 請繼續往下閱讀
沱江級原型艦「沱江艦（PGG-618）」民國104年服役，經多年研改，量產首艦「塔江軍艦」109年12月下水（已投入戰備）、第2艘「富江軍艦」去年9月下水、第3艘「旭江軍艦」今年2月下水。
有別於原型艦，後續艦除原有雄風二型、三型反艦飛彈、76快炮及方陣快炮，更配備由中山科學研究院研製的海劍二防空飛彈，使其同時具備對空、對海攻擊能力。
知情人士上午向中央社記者證實，龍德造船廠已完成「富江軍艦」相關測試，預計6月交船給海軍，並進行後續成軍訓練，屆時將再添水面艦戰力，以應對中共對台的威脅。
國防部曾指出，沱江級艦的命名原則，是以台灣的河（溪）水或除役艦艇之艦名命名，透過票選統計最高票前10名，順序分別為安江、萬江、旭江、柳江、富江、武江、浯江、丹江、蘭江及寶江。
特別的是，「富江」與知名日本漫畫家伊藤潤二的作品「富江」同名，當時引起熱烈討論。事實上，「富江」是取名自花蓮縣的富源溪，為秀姑巒溪的支流之一。
根據國防部去年送抵立法院的報告書，相較沱江級艦後續艦的第一批次（第2艘至第6艘）掛載8枚雄二、4枚雄三的配置，第二批次（第7艘至第11艘）後續艦，將配備4枚雄二、8枚雄三，有助於滿足作戰實際需求。（編輯：楊蘭軒）1120529