足球／蔡孟辰世界波率台北競技1球勝航源 衝上企甲第2

首循環交手，台北競技遭航源絕殺1比2落敗，今天第二循環再度作客輔大足球場，上半場兩隊你來我往，台北競技以温智豪在傷停補時一腳抽射被門將賴柏綸撲出最具威脅。
下半場第53分鐘，台北競技在對手門前一陣傳導，蔡孟辰禁區外出其不意起左腳射門，航源門將站著不動看球擦撞側柱入網，台北競技1比0領先。
落後的航源積極猛攻，台北競技門將段昍做出幾次精彩撲救，而成功的防守也帶動進攻，最後傷停補時95分鐘，賴柏綸為了擋下陳開文單刀機會，從門前衝出犯規收下紅牌，終場台北競技以1球之差獲勝。
本季至今9場比賽，台北競技今達成第6場無失球，陳信安稱讚子弟兵表現越趨穩定，尤其比賽後段面對航源猛攻仍積極防守，段昍幾次關鍵撲救做出巨大貢獻。
「球員很努力得到他們應有的結果。」陳信安說，「兩隊打法相似，打配合做組織，只要找到好機會就可能贏球，今天是我們找到了，也把握機會。」
身為本季不動4後衛之一的吳孟錡，年僅23歲是先發陣容裡僅次18歲前鋒黃偉傑，年紀第2小的，陳信安給予這位曾入選U19中華隊的年輕邊衛更多上場機會，「他缺的是經驗，他各方面都還不錯，需要更多的經驗累積。」
「我覺得我們是開季準備最好的球隊。」吳孟錡表示休賽季照著球隊計畫按部就班訓練，並加強體能，首循環能夠擊敗傳統強權台電、去年亞軍FUTURO就是最好的成果，加上今年台北競技變陣改踢「433」，吳孟錡重回老位置更加得心應手。
今天的致勝功臣蔡孟辰一腳「世界波」，本季總算開胡，還是用非慣用腳左腳破門直呼是「身體反應」進球後自己也相當開心「能用進球幫助球隊很棒。」
企甲今天4地同時開踢，榜首南市台鋼以2比0擊敗第2的台灣石虎，因此第3的台北競技贏球後以16積分比下台灣石虎15積分，升上聯賽第2，創下隊史企甲最佳排名，距離本季一枝獨秀的衛冕軍有9積分之差。
我是廣告 請繼續往下閱讀