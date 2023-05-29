颱風假變「熱傷害」？4縣市發高溫警報 全台用電量達84%
瑪娃颱風逐漸接近台灣，受到沉降效應影響下，中央氣象局今發布新竹縣、苗栗縣、臺南市、高雄市4縣市高溫黃燈警報，竹東在上午11時出現35.5℃高溫。網友大嘆「天啊！我期待已久的颱風假怎麼變成熱傷害」，台電的供電情形也受到關注，截至上午11時40分為止，全台用電量已達84%，但台電強調「供電充裕」。
記者徐銘穗/綜合報導
根據氣象局最新資料，瑪娃颱風距離台灣約730公里，最新的「暴風圈侵襲預測」則顯示，最東方的蘭嶼、綠島已來到71％和62％，本島的台東、花蓮也有50％以上的機率，北部和東北部落在42至46％，西半部各縣市大多落在30至35％之間。
同時，受到颱風外圍環流沉降影響，中央氣象局今（29）日白天，針對新竹縣、苗栗縣、臺南市、高雄市近山區或河谷發布高溫黃色燈號，可能會出現36℃以上高溫。
中央氣象局提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。
颱風沉降效應帶來的高溫熱傷害也在臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專上引發討論，網友紛紛留言：「天啊！我期待已久的颱風假怎麼變成熱傷害」、「完了，電力備轉容量要剩5%以下了，小心跳電」、「這種沉降的悶熱最是難受」、「西部沒帶雨來又變熱哎ㄟ害」。
至於台電最新供電情形，根據台電今日電力資訊顯示，今日最大供電能力為4053.2萬瓩，截至上午11時40分為止，全台用電量已達84%，台電強調「供電充裕」。