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月經也能慶祝！「月經狂歡節」破除污名化　谷慕慕力推月經平權

▲谷慕慕®️舉辦的第二屆「月經狂歡節」在5月26至28日於華山盛大舉辦。（圖／谷慕慕®️提供）
▲谷慕慕®️舉辦的第二屆「月經狂歡節」在5月26至28日於華山盛大舉辦。（圖／谷慕慕®️提供）

記者徐筱晴／台北報導

5月28日是世界月經日，長期關注並推廣月經議題的谷慕慕®團隊也於5月26日到28日，推出第二屆「月經狂歡節」，以月經貫穿全場，透過藝術創作、互動遊戲、講座等多元管道，帶領人們以不同角度看待月經，以促進對於月經議題的探索與討論。展覽中首次整彙整全台灣生理用品政策，讓月經「染紅」全台，盼望落實月經平權，讓月經議題不再被忽視。

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為期3日的「月經狂歡節」已經是第二屆舉行，踏入展場中就能看見以月經為主題的裝置藝術，歡迎民眾一同「進入」月經的世界。谷慕慕®️致力於生理用品及推廣月經議題，在這屆月經狂歡節中，也特別設置了一大展區，彙整了全台灣生理用品政策，以及各縣市在推動月經平權上的進程，也介紹了參與推動月經友善政策的個人、企業與非營利組織，如何讓台灣向月經平權邁進一步。

▲谷慕慕®️透過VR、裝置藝術等不同媒介，在「月經狂歡節」展現月經的多元樣貌。（圖／谷慕慕®️提供）
▲谷慕慕®️透過VR、裝置藝術等不同媒介，在「月經狂歡節」展現月經的多元樣貌。（圖／谷慕慕®️提供）
▲「月經狂歡節」透過親手實作的工作坊、月經主題的餐飲體驗，帶領社會一起談論月經。（圖／谷慕慕®️提供）
▲「月經狂歡節」透過親手實作的工作坊、月經主題的餐飲體驗，帶領社會一起談論月經。（圖／谷慕慕®️提供）
近年來，台灣各種新型生理用品的市場增長迅速，從衛生棉到棉條，再到布衛生棉、月經褲、月經杯、月經碟片的出現，改變了大眾使用習慣和對月經的看法，也影響社會對「月經」討論也更加公開。谷慕慕®️團隊是台灣第一件吸血內褲「月亮褲®」研發廠商，突破了台灣生理用品的新選項，同時將市場拓展至日本，引起優衣庫等大型品牌跟進。

谷慕慕®️共同創辦人史文妃表示，台灣是「世界月經大會」中探討的案例，谷慕慕在台灣推廣多元生理用品、重視月經教育，持續傳遞多元的月經觀，是在國際上非常值得驕傲的一件事情。

這屆「月經狂歡節」今年還特別邀請倡議「情慾探索去污名」的協辦單位「純色」策劃展中展，讓參展民眾可以自在探索自身情慾，帶領人們更認識自己的身體並深入探索，了解並尊重與他人的差異，做出最舒適的選擇。

「純色」創辦人鄭家純也到場力挺，並且針對生理假議題發表看法。鄭家純指出台灣是第三個將生理假納入勞基法的國家，但仍能在職場上看到有人用開玩笑的方式歧視「請生理假」這件事，希望能透過月經狂歡節活動，讓更多人可以認識生理女性每月「血流成河」的日子。

「月經狂歡節」靈感來自谷慕慕® 2019年遠赴美國參與兩年一度的世界月經大會時，見識到月經議題在全球各國都遭遇著類似的困境。谷慕慕®️表示，月經不只存在醫學、社會學、性別研究等領域，它還連結著豐沛的創作能量，能透過藝術、科技、娛樂等面向，帶來更多樣的觀點與「玩」法，藉此突破框架，創造大眾與月經的全新連結。

谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊表示，來觀展的人潮不僅只有台灣民眾，還有來自法國、日本甚至還有瑞典民眾，認為在台灣這樣可以為自己理念發聲的得天獨厚環境下，透過「月經狂歡節」展場中如工作坊、藝術展品等，除了讓大家看到月經的多元樣貌，並以自身感受為出發，去尊重自己的身體和看法。

第二屆「月經狂歡節」閉幕正好是「528世界月經日」當天，谷慕慕®️希望通過「月經狂歡節」，進一步促進台灣對月經議題的討論和探索，並且持續尋找不同面向剖析、觀看月經，更提出另一種觀看月經的可能，也就是「與月經一同狂歡」。

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