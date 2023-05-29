月經也能慶祝！「月經狂歡節」破除污名化　谷慕慕力推月經平權

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近年來，台灣各種新型生理用品的市場增長迅速，從衛生棉到棉條，再到布衛生棉、月經褲、月經杯、月經碟片的出現，改變了大眾使用習慣和對月經的看法，也影響社會對「月經」討論也更加公開。谷慕慕®️團隊是台灣第一件吸血內褲「月亮褲®」研發廠商，突破了台灣生理用品的新選項，同時將市場拓展至日本，引起優衣庫等大型品牌跟進。
谷慕慕®️共同創辦人史文妃表示，台灣是「世界月經大會」中探討的案例，谷慕慕在台灣推廣多元生理用品、重視月經教育，持續傳遞多元的月經觀，是在國際上非常值得驕傲的一件事情。
這屆「月經狂歡節」今年還特別邀請倡議「情慾探索去污名」的協辦單位「純色」策劃展中展，讓參展民眾可以自在探索自身情慾，帶領人們更認識自己的身體並深入探索，了解並尊重與他人的差異，做出最舒適的選擇。
「純色」創辦人鄭家純也到場力挺，並且針對生理假議題發表看法。鄭家純指出台灣是第三個將生理假納入勞基法的國家，但仍能在職場上看到有人用開玩笑的方式歧視「請生理假」這件事，希望能透過月經狂歡節活動，讓更多人可以認識生理女性每月「血流成河」的日子。
「月經狂歡節」靈感來自谷慕慕® 2019年遠赴美國參與兩年一度的世界月經大會時，見識到月經議題在全球各國都遭遇著類似的困境。谷慕慕®️表示，月經不只存在醫學、社會學、性別研究等領域，它還連結著豐沛的創作能量，能透過藝術、科技、娛樂等面向，帶來更多樣的觀點與「玩」法，藉此突破框架，創造大眾與月經的全新連結。
谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊表示，來觀展的人潮不僅只有台灣民眾，還有來自法國、日本甚至還有瑞典民眾，認為在台灣這樣可以為自己理念發聲的得天獨厚環境下，透過「月經狂歡節」展場中如工作坊、藝術展品等，除了讓大家看到月經的多元樣貌，並以自身感受為出發，去尊重自己的身體和看法。
第二屆「月經狂歡節」閉幕正好是「528世界月經日」當天，谷慕慕®️希望通過「月經狂歡節」，進一步促進台灣對月經議題的討論和探索，並且持續尋找不同面向剖析、觀看月經，更提出另一種觀看月經的可能，也就是「與月經一同狂歡」。