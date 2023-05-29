《鬼滅之刃刀匠村篇》霞柱父母亡！11歲因「哥哥遺言」成最強劍士

日本知名動畫《鬼滅之刃》第三季影集《鬼滅之刃 刀匠村篇》播出第8集，「霞柱」時透無一郎的過去終於揭曉，他10歲父母雙亡，冷漠無情的雙胞胎哥哥「時透有一郎」總是對無一郎惡言惡語，但哥哥嚴苛的作為，全是為了保護弟弟，有一郎臨死之前才對無一郎吐露心聲，令觀眾鼻酸動容。
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哥哥時透有一郎見父母雙亡，沒為此落一滴淚，甚至跟弟弟說：「同情是幫不了別人的，就算為了別人而努力也沒什麼好處。」無一郎替父親反駁，覺得「幫助他人，最後一定會幫到自己」，有一郎則認為父親不顧自身安危，執意在狂風暴雨出門，最終死於非命「為了幫助別人結果死掉的人，說這種話根本沒有說服力。」他甚至說無一郎的「無」是「無能」的無，「到頭來是無法改變過去的」。
此後，有一郎對無一郎無情又嚴苛，直到惡鬼找上門，有一郎第一反應擋在弟弟面前，導致左手被砍斷，無一郎理智全斷，卯足全力砍死惡鬼，哥哥有一郎失血過多倒在床上，喃喃自語的說：「無一郎，抱歉我無法溫柔對待你。但是，無一郎，不管活得多善良，神明和佛祖都不會保佑我們，所以我認為自己必須保護你才行，你跟我不一樣，你是能為自己以外的人，發揮出無限力量的，天選之人。」最終有一郎離世，11歲成為孤兒的無一郎，因此踏上劍士之路，成為如今鬼殺隊中最高等級、實力最強之劍士「霞柱」。
原來，有一郎的冷酷無情，僅是為了保護善良的弟弟，害怕他因自己的溫柔個性，遭受委屈、受他人欺負，有一郎認為無一郎的無並非「無能」而是「無限可能」；無一郎銘記哥哥的教誨獲得力量，努力保護刀匠村的刀匠跟居民，砍斷「上弦之伍」玉壺的頭指日可待。
《鬼滅之刃 刀匠村篇》每週一上午9點在台播出，更多精彩劇情可至中華電信MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、LINE TV、CATCHPLAY+、bilibili、愛奇藝國際站、Netflix收看。