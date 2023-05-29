打詐減少民眾財損近68億　陳建仁：公私協力持續精進

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陳建仁表示，在前院長蘇貞昌領導下，政委羅秉成督導相關部會，於去年7月起推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，並已展現初步成效，去年即有效減少民眾財產損失近68億元，在破獲詐欺集團數量、扣押不法所得金額，以及阻斷金流等方面，皆較過去有顯著成長。政府打詐的步伐不會停歇，尤其疫情期間，全世界網路詐騙更加猖獗，為加大力道壓制詐騙，行政院於本月初再提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，透過「減少接觸」、「減少誤信」、「減少損害」的「三減」策略，有效遏止詐騙發生。
陳建仁指出，在法制面部分，「打詐5法」中的4法已獲立法院三讀通過，第5法《證券投資信託及顧問法》也可望於近日完成。政府透過修法，嚴懲深偽詐騙、私行拘禁及人口販運，並加重相關罰則，同時強化金流與資訊流的前端溯源管理，促使網際網路平台業者能夠落實企業責任，也感謝平台業者願意配合，一旦發現詐騙廣告立即下架，避免詐騙集團冒用名人引誘投資，減少民眾接觸到詐騙廣告的機會。此外，政府也將設置個資保護獨立機關，提高個資外洩罰責，從嚴懲詐，確保國人的財產安全。
在組織面部分，陳建仁表示，除台灣高等檢察署成立「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」，專責打擊電信網路詐欺犯罪外，行政院「打擊詐欺辦公室」也將於本月31日揭牌運作；內政部警政署及法務部調查局也將分別成立北、中、南的打詐工作站和防治中心，強化科技偵蒐設備及增加懲詐執法量能。
在技術面部分，政府從「來源端」著手，全面防堵詐騙，新增攔阻國際詐騙來話+886的過濾、建立惡意簡訊攔阻機制等，各銀行也可視客戶性質及風險程度，將約定轉帳從次1日生效改為次2日生效，強化申請約定轉帳的防詐措施。
陳建仁指出，面對電信等詐欺案件犯罪型態不斷演進，政府已持續導入新技術，精進詐騙偵測方法。同時，政府的打詐團隊也擴大納入許多部會、地方政府及民間業者，包括金融、電信及電商業者等皆願意共同加入打詐行列，本月也有許多藝人出席記者會，希望藉由其號召力，提醒民眾防範各種詐騙，最後也呼籲百工百業及媒體皆能一同協助宣導反詐措施，讓全民一起提高警覺，減少詐騙造成的財產損失。