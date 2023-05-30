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台灣已1375天「沒有颱風登陸」 上個是白鹿！一圖看颱風花式繞台

▲在2019年的白鹿颱風之後，台灣已有1375天沒有颱風登陸，若瑪娃路徑沒有極大變化，「沒有颱風登陸」紀錄將繼續保持下去。（示意圖／ NOWnews 資料庫）
▲在2019年的白鹿颱風之後，台灣已有1375天沒有颱風登陸，若瑪娃路徑沒有極大變化，「沒有颱風登陸」紀錄將繼續保持下去。（示意圖／ NOWnews 資料庫）

記者徐銘穗/綜合報導

中颱瑪娃步步進逼，儘管中央氣象局已在昨（29）日晚8時30分發布海上警報，今（30）日晚到明天（31）日是雨勢最顯著時間，不過瑪娃明天北轉後，6月2日就會遠離台灣。若瑪娃路徑沒有極大變化，將延續2019年8月輕颱「白鹿」後，已有1375天再無颱風中心真正登陸台灣的紀錄。

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根據氣象局資料顯示，2019年白鹿颱風之後雖有14個「出現在台灣周邊，且被認為可能登陸」的颱風，但2019年米塔、2020年黃蜂、哈格比、米克拉、巴威、閃電；2021年彩雲、烟花、盧碧、璨樹、圓規；2022年軒嵐諾、梅花、尼莎，全都沒有真正登陸台灣。其中2019年米塔、2022年軒嵐諾雖有發布陸上颱風警報，但中心並未登陸。

▲瑪娃颱風最新路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲瑪娃颱風最新路徑圖，今（30）日晚到明天（31）日是雨勢最顯著時間。（圖／翻攝中央氣象局官網）
臉書粉專「氣象象來談氣象」前天發布「那些年我們錯過的颱風」，表示2019年的白鹿颱風離開台灣到今天已經過了1300多天，這些日子以來颱風中心未曾涉足台灣陸地，明明台灣位於颱風經過的熱門地點，「在謎之力場操縱之下，儼然成為颱風禁區」，為何會有這麼多颱風路過呢？該粉專細數從2019年的颱風路徑分布。

圖中集結14個花式繞台的颱風路徑，2022年的軒嵐諾颱風讓人印象最深，它的路徑先往下墜，又在東部外海盤旋超久，但最後卻沒有登陸，也為台灣帶來了不少風雨。

路徑出現轉折的還有2021年的燦樹，它的威力僅次於年度風王舒力基，原先各國預估它將穿越巴士海峽進入南海，沒想到高壓突然東退，颱風幾乎呈90度大轉彎，改沿台灣東部外海北上。

▲2022年的軒嵐諾颱風讓人印象最深，它的路徑先往下墜，又在東部外海盤旋超久，但最後卻沒有登陸。（圖／翻攝氣象象來談氣象臉書）
▲2022年的軒嵐諾颱風讓人印象最深，它的路徑先往下墜，又在東部外海盤旋超久，但最後卻沒有登陸。（圖／翻攝氣象象來談氣象臉書）
貼文一出引發討論，網友紛紛留言「那個隱是經典中的經典」，小編回說「我一生見過許多不可思議的事物，但是其中再沒有一件比盧碧這件還要離奇，還要詭異的了（倪匡體）」，也有人說「這幾年風調雨順很福氣」，但小編提醒「因為過去南部的水情一大部分仰賴颱風降雨，所以颱風都不來的話會有危險；要颱風保持距離又能補水則是有點過份要求了XD」。

網友笑說，台灣近4年都沒有颱風登陸，是不是因為有類似香港「李氏力場」一樣的神祕力量在阻擋颱風，留言直呼「太離譜了，真的太離譜了」、「莫非是有什麼神秘的力場在彈開颱風」。不過，即使颱風沒登陸，也會對台灣帶來風雨，民眾不應掉以輕心。

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