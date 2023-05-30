台灣已1375天「沒有颱風登陸」 上個是白鹿！一圖看颱風花式繞台

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臉書粉專「氣象象來談氣象」前天發布「那些年我們錯過的颱風」，表示2019年的白鹿颱風離開台灣到今天已經過了1300多天，這些日子以來颱風中心未曾涉足台灣陸地，明明台灣位於颱風經過的熱門地點，「在謎之力場操縱之下，儼然成為颱風禁區」，為何會有這麼多颱風路過呢？該粉專細數從2019年的颱風路徑分布。
圖中集結14個花式繞台的颱風路徑，2022年的軒嵐諾颱風讓人印象最深，它的路徑先往下墜，又在東部外海盤旋超久，但最後卻沒有登陸，也為台灣帶來了不少風雨。
路徑出現轉折的還有2021年的燦樹，它的威力僅次於年度風王舒力基，原先各國預估它將穿越巴士海峽進入南海，沒想到高壓突然東退，颱風幾乎呈90度大轉彎，改沿台灣東部外海北上。
貼文一出引發討論，網友紛紛留言「那個隱是經典中的經典」，小編回說「我一生見過許多不可思議的事物，但是其中再沒有一件比盧碧這件還要離奇，還要詭異的了（倪匡體）」，也有人說「這幾年風調雨順很福氣」，但小編提醒「因為過去南部的水情一大部分仰賴颱風降雨，所以颱風都不來的話會有危險；要颱風保持距離又能補水則是有點過份要求了XD」。
網友笑說，台灣近4年都沒有颱風登陸，是不是因為有類似香港「李氏力場」一樣的神祕力量在阻擋颱風，留言直呼「太離譜了，真的太離譜了」、「莫非是有什麼神秘的力場在彈開颱風」。不過，即使颱風沒登陸，也會對台灣帶來風雨，民眾不應掉以輕心。