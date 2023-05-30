六月47歲「考上台灣師範大學EMBA」！她手腳發抖：人生完整了
金鐘視后六月（蔡君茹）近年演出國片《月老》、電視劇《華燈初上》、《台北女子圖鑑》、《親愛壞蛋》等戲劇作品，主持節目《食尚玩家》，家庭與事業兼顧得宜，高中畢業就出道的她，始終遺憾沒能繼續升學，47歲的六月近日在粉專透露錄取台灣師範大學EMBA，感性地說：「終於夢想成真。」
記者楊穎軒／綜合報導
六月表示，自己從小就想當老師，小學畢業以優異成績進入第一志願就讀，國中沉溺在三毛、瓊瑤等小說和散文的世界，對功課不上心，高中考上公立理工科系，父親堅持女生就該讀商，加上家裡難以負擔學費，因此到私校半工半讀，「高中畢業那年我決定不再升學，直接進入職場～因為就算我考上了真的也讀不起」。
「入行之後，學歷反而成為我的一個遺憾」，六月開始懷疑當初沒有繼續唸書的決定，就連大學聘她去當戲劇指導也不敢答應，「當了媽媽之後日子不知為何反而過得庸庸碌碌，老是覺得生活應該還可以有些什麼改變～或者該是去完成夢想的時候了...所以，我去報考了台師大GF EMBA（國際時尚高階管理碩士在職專班）」。
六月形容得知錄取學校那一刻，「我手腳都在發抖～我從來沒有想過我真的可以就讀夢想中的學校，老師，一直都是我最敬重的職業」，她說即便當不了老師，只要能拿到台師大的文憑，這輩子就足夠，「對我而言，完成夢想就好像一顆缺角的圓球找到了失落的那一角...完整了我的人生。當然，能在期限之內畢業是我目前最大的希望～致曾經為了生活而放棄夢想的朋友們，請相信總有一天夢想肯定會實現」。
貼文一出，小馬、張文綺、亮哲、唐從聖等人留言恭賀，網友給予高度肯定：「妳超棒的」、「妳的人生閱歷和經驗，就足以為人師」、「讚爆！阿姐好優秀啊」、「不管如何，朝著目標邁進的妳，已經讓我佩服，要工作又要照顧家庭，時間上真的要好好分配了！加油」！