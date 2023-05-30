汰換老舊家電！節能家電減稅立院三讀　將延長至2025年6月

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依據經濟部估計，目前10年以上老舊電冰箱、冷暖氣機及除濕機仍有835萬台，占家庭現存數量達25%。
為持續鼓勵民眾購買節能家電，行政院會日前通過貨物稅條例第11條之1修正草案，擬將節能電器減徵貨物稅優惠再延長2年，至2025年6月14日止，函請立法院審議。
除了行政院版本，立委和黨團也有提案，包括主張提高節能家電退稅額度至3000元或直接免徵節能電器貨物稅，或再延長實施期間2年6個月、3年、5年6個月等。
對於立委提案加碼，財政部日前於立法院財政委員會併案審查草案時說明，根據統計，節能電器平均每台繳納的貨物稅與減徵貨物稅2000元的稅額相當，實質上已形同免徵。
財政部向立委說明，經濟部同時也推出「住宅家電汰舊換新節能補助」措施，每台能源效率第1級的新電冰箱及冷暖氣機補助3000元，因此宜維持現行減徵額度；而且直接免徵節能電器貨物稅，恐有廠商未將免徵利益全數回饋消費者的疑慮。
立法院財政委員會日前審查貨物稅條例第11條之1修正草案時，立委大方向都支持繼續節能家電減稅措施，但細節待討論，草案審查完竣出委員會、條文保留送黨團協商；立法院長游錫堃今天上午主持黨團協商，各黨團同意依照行政院版本。
立法院會今天下午三讀通過修正貨物稅條例第11條之1，續延長購買經濟部核定能源效率分級為第1級或第2級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機非供銷售且未退貨或換貨者，每台最高減徵貨物稅2000元的實施期間2年，至2025年6月14日止。
行政院評估，節能電器減徵貨物稅優惠施實施至今，不僅節省民眾電費支出，有效創造節電效益，也促進節能減碳，對社會經濟有相當正面效益。（編輯：林淑媛）1120530