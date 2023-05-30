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PTT公認最可惜一片歌手！女周杰倫消失15年　當媽「沒放棄音樂」

▲林冠吟受封「女周杰倫」，發完兩張專輯就離開幕前。（圖／翻攝自林冠吟臉書）
▲林冠吟受封「女周杰倫」，發完兩張專輯就離開幕前。（圖／翻攝自林冠吟臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

歌手林冠吟2004年從樂壇橫空出世，學音樂和出道的歷程及創作能量、風格讓她被譽為「女周杰倫」，經典曲〈毀滅愛情〉、〈秦俑〉、〈兇手〉傳唱近20年，林冠吟當年發完兩張專輯就轉為幕後，被PTT鄉民一致點名是「華語圈最可惜、沒再發片的女歌手」，如今的她結婚生子，依舊沒有放棄最愛的音樂。

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林冠吟和高中同窗余一霞一起完成的〈毀滅愛情〉收錄在首張專輯《我是火星人》，該曲一推出就爆紅，7、8年級生幾乎人人都能哼上兩句，YouTube音源至今累積1900多萬點閱次數，也經常出現在KTV排行榜。

▲林冠吟《我是火星人》專輯封面。（圖／翻攝自YouTube）
▲林冠吟《我是火星人》專輯封面。（圖／翻攝自YouTube）
不少網友每年都會留言回味〈毀滅愛情〉，「簡直是神曲，沒有繼續出專輯真的太可惜了」、「2022年了我還繼續聽，家裡還有這張專輯，真的好喜歡好喜歡」、「一個19歲的小女生寫的歌，剛好反應出來那時候的青澀，即使已經過去了十八載，依舊動聽」、「這首歌現在還是我的手機鈴聲」、「希望音樂平台上架這首歌」、「林冠吟當年這張專輯在今天看來實在是創作俱佳、冠絕古今 ，不惶多讓於周杰倫」、「開頭的鋼琴獨奏編得很動聽～一直重複聽不膩」、「奇怪，這麼厲害的歌手怎麼沒繼續出專輯」！

▲林冠吟的〈毀滅愛情〉被樂迷奉為經典神曲。（圖／翻攝自YouTube）
▲林冠吟的〈毀滅愛情〉被樂迷奉為經典神曲。（圖／翻攝自YouTube）
林冠吟入行隔年被提名金曲獎最佳新人，最後與張峰奇、黃義達敗給F.I.R，因為雙親希望能找一份穩定的工作，她2008年推出第二張專輯《絲路》後便從樂壇銷聲匿跡，後來傳出於2010年結婚，產下1名兒子，晉升人妻、人母。

▲林冠吟2017年更新個人照，外貌變得更美、有成熟韻味。（圖／翻攝自林冠吟臉書）
▲林冠吟2017年更新個人照，外貌變得更美，有成熟韻味。（圖／翻攝自林冠吟臉書）
▲林冠吟3年多前放上與電子琴的合照。（圖／翻攝自林冠吟臉書）
▲林冠吟3年多前放上與電子琴的合照。（圖／翻攝自林冠吟臉書）
沒唱歌的林冠吟跟著恩師侯志堅轉而製作他人歌曲、配樂，辛曉琪的〈真實〉、〈明白〉、國片《那些年，我們一起追的女孩》、《我的少女時代》、《樓下的房客》、《月老》配樂都出自她之手，另外也幫廣告配樂、錄台詞，「台灣彩券」、「一定要屈臣氏」都是林冠吟的聲音，林冠吟的官方臉書已經3年沒更新，粉絲都盼望能等到她再次發片。

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