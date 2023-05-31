NBA／不只熱火！佛州冰球也「老八」進總決 皆在客場搶7勝波士頓
波士頓塞爾提克昨天在NBA東區決賽「搶七」不敵邁阿密熱火，遭到淘汰。而同城的NHL（美國冰球聯盟）球隊波士頓棕熊，此前也遭遇了如此慘案，他們在首輪對上佛羅里達美洲豹，同樣是在「搶七」於ˋ主場落敗。今年來自佛羅里達州的球隊，將是北岸花園球迷整個夏天揮之不去的噩夢。
記者黃建霖/綜合報導
今年的熱火在例行賽排名第7，附加賽輸給老鷹、然後擊敗公牛搶下第8種子，季後賽首輪4:1淘汰密爾瓦基公鹿寫下「老八傳奇」，次輪4:2戰勝紐約尼克，東區決賽再以4:3淘汰波士頓塞爾提克，成為聯盟史上第2支打進總冠軍賽的第8種子。
而巧合的是，這和NHL佛羅里達美洲豹本季的際遇十分相似，後者拿下例行賽東區第8種子，首輪他們以4:3淘汰聯盟龍頭波士頓棕熊，上演「老八傳奇」，次輪4:1淘汰多倫多楓葉，東區冠軍賽4:0卡羅萊納颶風，打進總冠軍賽。
而對於波士頓來說，這當然是最心碎的結局，他們籃球和冰球的職業賽事都在TD花園主場進行的「搶七」中失利，而且居然都是以被「下克上」的方式輸給佛羅里達州的球隊。
塞爾提克在本次東區決賽一度以0:3落後，過去在NBA史上還沒有任何一支球隊在7戰4勝系列賽中，陷入這樣的絕境時能夠翻盤，戰績為0勝150敗。塞爾提克雖然之後追回3場，但搶七還是在主場落敗。